Масленица в парке аттракционов «Юность» пройдет 2 марта

2 марта ждём всех в парке аттракционов Юность на грандиозном празднике «Масленица»! Проводим зиму с размахом: яркие карусели, аромат блинов, народные забавы и море улыбок!

Что вас ждёт:

  • Гуляния от души: хороводы, конкурсы, танцы и традиционные игры для детей и взрослых.

  • Блинный рай: при покупке билета на любой аттракцион парка вы можете получить с 13:00 вкусный блин в подарок!

  • Аттракционы без ограничений: адреналин, веселье и семейные радости — катайтесь до головокружения!

  • Фотозона в масленичном стиле — идеальные кадры для вас.

  • Торжественное сжигание чучела Зимы — загадайте желание и встречайте весну!

На празднике будет действовать «Блинная» акция: обменяйте кассовый чек с покупки билетов на аттракционы на вкусный блинок!



Условия «Масленичной Блинной акции»:

1. Акция действует 02 марта 2025г.

2. Сохраняйте кассовые чеки с покупки 02 марта 2025 г. билетов на аттракционы. Кассовый чек вы можете обменять на один блинчик в специальном масленичном павильоне, расположенном у аттракциона «Замок ужасов».

3. Количество указанных выше кассовых чеков от 02.03.25 г, которые вы можете обменять на блины, — не ограничено.

4. Время проведения акции с 13:00 и до исчерпания акционного фонда (количество блинов ограничено).

Не сидите дома — зовите друзей, семью и присоединяйтесь к самому яркому событию начала весны! Праздник начнется в 13:00, вход свободный. Гуляйте, веселитесь и заряжайтесь энергией солнца!

0+
Справка

Юность Парк аттракционов, крытый каток

г. Калининград, ул. Тельмана, 3
+7 981 456 76 75
+7 (4012) 97 33 44
park-unost.ru
Реклама. ООО «Стройинвестрегион-Калининград». ИНН 3906346067.
Есть мнение

Есть мнение: отрицание, гнев, торг, депрессия, увольнение Любивого

Обозреватель «Нового Калининграда» Денис Шелеметьев — о недосказанностях в деле экс-главврача БСМП.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter