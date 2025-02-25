Масленица в парке аттракционов «Юность» пройдет 2 марта

2 марта ждём всех в парке аттракционов Юность на грандиозном празднике «Масленица»! Проводим зиму с размахом: яркие карусели, аромат блинов, народные забавы и море улыбок!

Что вас ждёт:

Гуляния от души: хороводы, конкурсы, танцы и традиционные игры для детей и взрослых.

Блинный рай: при покупке билета на любой аттракцион парка вы можете получить с 13:00 вкусный блин в подарок!

Аттракционы без ограничений: адреналин, веселье и семейные радости — катайтесь до головокружения!

Фотозона в масленичном стиле — идеальные кадры для вас.

Торжественное сжигание чучела Зимы — загадайте желание и встречайте весну!

На празднике будет действовать «Блинная» акция: обменяйте кассовый чек с покупки билетов на аттракционы на вкусный блинок!







Условия «Масленичной Блинной акции»:

1. Акция действует 02 марта 2025г.

2. Сохраняйте кассовые чеки с покупки 02 марта 2025 г. билетов на аттракционы. Кассовый чек вы можете обменять на один блинчик в специальном масленичном павильоне, расположенном у аттракциона «Замок ужасов».

3. Количество указанных выше кассовых чеков от 02.03.25 г, которые вы можете обменять на блины, — не ограничено.

4. Время проведения акции с 13:00 и до исчерпания акционного фонда (количество блинов ограничено).

Не сидите дома — зовите друзей, семью и присоединяйтесь к самому яркому событию начала весны! Праздник начнется в 13:00, вход свободный. Гуляйте, веселитесь и заряжайтесь энергией солнца!

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