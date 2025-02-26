Получите консультацию экспертов из ведущих клиник страны, не покидая области!

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Ближайшие приглашенные специалисты:

10–11 марта — Вадим Наильевич Бикмуллин, врач-нейрохирург, стаж 37 лет, кандидат медицинских наук (г. Санкт-Петербург, клиника «Скандинавия») Минимально-инвазивные операции на позвоночнике

Хирургическое лечение опухолей спинного мозга

Радиочастотная денервация при болевых синдромах

13 марта — Андрей Андреевич Лоздовский, врач-ортопед, травматолог, стаж 17 лет (г. Санкт-Петербург, клиника «Скандинавия») Операции на стопе и суставах

Лечение артрозов, травм, последствий переломов

Реабилитация после спортивных травм

16 марта — Юлия Владимировна Щербакова, врач-гинеколог, хирург, стаж 26 лет, врач высшей категории (г. Санкт-Петербург, клиника «Скандинавия») Миома матки, кисты яичников

Опущение матки и недержание мочи

Лечение эндометриоза

22 марта — Антон Александрович Наумов, врач-онколог, хирург, уролог, стаж 20 лет (г. Санкт-Петербург, клиника «МИБС»)

Онкологическая хирургия

Лечение онкологических заболеваний урологического профиля

Имплантация сосудистых устройств

Валерий Николаевич Нагорный, врач-невролог, нейрохирург, стаж 17 лет (г. Москва, Медицинский центр Елены Малышевой)

Лечение болей в спине и суставах

Диагностика и лечение остеохондроза, невралгий, межпозвоночных грыж

Миозит и хронические боли

Как записаться?

— Выберите нужного специалиста и дату приема.

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Узнать более подробную информацию и записаться на приём можно:

— по номеру телефона +7 (4012) 98-84-48,

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Калининград, ул. Букетная, 2

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА