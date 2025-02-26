Получите консультацию экспертов из ведущих клиник страны, не покидая области!

Мы понимаем, как важно получать медицинскую помощь от лучших специалистов, особенно в сложных и узкопрофильных случаях. Теперь у вас есть возможность попасть на консультацию к ведущим врачам Москвы и Санкт-Петербурга прямо в Калининграде!

Почему это важно?

  • Экономия времени и средств — нет необходимости тратить деньги и силы на поездки в другие города.

  • Доступ к передовым методам диагностики и лечения — консультации врачей из лучших медицинских центров страны.

  • Возможность оперативного лечения — помощь в получении квот по ОМС на операции в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

  • Второе мнение — убедитесь в правильности диагноза и получите альтернативные варианты лечения.


Ближайшие приглашенные специалисты:

10–11 марта — Вадим Наильевич Бикмуллин, врач-нейрохирург, стаж 37 лет, кандидат медицинских наук (г. Санкт-Петербург, клиника «Скандинавия»)

  • Минимально-инвазивные операции на позвоночнике
  • Хирургическое лечение опухолей спинного мозга
  • Радиочастотная денервация при болевых синдромах

13 марта — Андрей Андреевич Лоздовский, врач-ортопед, травматолог, стаж 17 лет (г. Санкт-Петербург, клиника «Скандинавия»)

  • Операции на стопе и суставах
  • Лечение артрозов, травм, последствий переломов
  • Реабилитация после спортивных травм

16 марта — Юлия Владимировна Щербакова, врач-гинеколог, хирург, стаж 26 лет, врач высшей категории (г. Санкт-Петербург, клиника «Скандинавия»)

  • Миома матки, кисты яичников
  • Опущение матки и недержание мочи
  • Лечение эндометриоза

22 марта — Антон Александрович Наумов, врач-онколог, хирург, уролог, стаж 20 лет (г. Санкт-Петербург, клиника «МИБС»)

  • Онкологическая хирургия
  • Лечение онкологических заболеваний урологического профиля
  • Имплантация сосудистых устройств

Валерий Николаевич Нагорный, врач-невролог, нейрохирург, стаж 17 лет (г. Москва, Медицинский центр Елены Малышевой)

  • Лечение болей в спине и суставах
  • Диагностика и лечение остеохондроза, невралгий, межпозвоночных грыж
  • Миозит и хронические боли

Как записаться?

— Выберите нужного специалиста и дату приема.
— Позвоните в «Клинику Эксперт» или оставьте заявку на сайте.
— Получите консультацию и план лечения без поездок в другие города!

Не откладывайте заботу о своем здоровье — воспользуйтесь возможностью получить квалифицированную помощь прямо в Калининграде!

Узнать более подробную информацию и записаться на приём можно:

— по номеру телефона +7 (4012) 98-84-48,
— через сайт клиники
— в группе ВКонтакте
— в Телеграм-канале
Калининград, ул. Букетная, 2

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Справка

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Летняя, 3Б
+7 (4012) 98 84 48
www.mrtexpert.ru

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Стекольная, 48
+7 (4012) 98 84 48
www.mrtexpert.ru

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Букетная, 2
+7 (4012) 98 84 48
www.mrtexpert.ru
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