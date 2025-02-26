Получите консультацию экспертов из ведущих клиник страны, не покидая области!

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Почему это важно?
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Доступ к передовым методам диагностики и лечения — консультации врачей из лучших медицинских центров страны.
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Возможность оперативного лечения — помощь в получении квот по ОМС на операции в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.
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Второе мнение — убедитесь в правильности диагноза и получите альтернативные варианты лечения.
Ближайшие приглашенные специалисты:
10–11 марта — Вадим Наильевич Бикмуллин, врач-нейрохирург, стаж 37 лет, кандидат медицинских наук (г. Санкт-Петербург, клиника «Скандинавия»)
- Минимально-инвазивные операции на позвоночнике
- Хирургическое лечение опухолей спинного мозга
- Радиочастотная денервация при болевых синдромах
13 марта — Андрей Андреевич Лоздовский, врач-ортопед, травматолог, стаж 17 лет (г. Санкт-Петербург, клиника «Скандинавия»)
- Операции на стопе и суставах
- Лечение артрозов, травм, последствий переломов
- Реабилитация после спортивных травм
16 марта — Юлия Владимировна Щербакова, врач-гинеколог, хирург, стаж 26 лет, врач высшей категории (г. Санкт-Петербург, клиника «Скандинавия»)
- Миома матки, кисты яичников
- Опущение матки и недержание мочи
- Лечение эндометриоза
22 марта — Антон Александрович Наумов, врач-онколог, хирург, уролог, стаж 20 лет (г. Санкт-Петербург, клиника «МИБС»)
- Онкологическая хирургия
- Лечение онкологических заболеваний урологического профиля
- Имплантация сосудистых устройств
Валерий Николаевич Нагорный, врач-невролог, нейрохирург, стаж 17 лет (г. Москва, Медицинский центр Елены Малышевой)
- Лечение болей в спине и суставах
- Диагностика и лечение остеохондроза, невралгий, межпозвоночных грыж
- Миозит и хронические боли
Как записаться?
— Выберите нужного специалиста и дату приема.
— Позвоните в «Клинику Эксперт» или оставьте заявку на сайте.
— Получите консультацию и план лечения без поездок в другие города!
Не откладывайте заботу о своем здоровье — воспользуйтесь возможностью получить квалифицированную помощь прямо в Калининграде!
Узнать более подробную информацию и записаться на приём можно:
— по номеру телефона
— через сайт клиники
— в группе ВКонтакте
— в Телеграм-канале
Калининград, ул. Букетная, 2
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА