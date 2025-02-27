Где в Калининграде можно вылечить гайморит без проколов?

В клинике «Ситидок» для лечения хронических воспалительных заболеваний носа и околоносовых пазух применяется новое эндоскопическое оборудование. С его помощью оперативное лечение проводится трансназально, то есть хирургический инструмент вводится через нос, при этом врач видит все манипуляции на экране и может контролировать ход операции. Пациенты легче переносят такие процедуры и быстро восстанавливаются.

Малоинвазивные методы помогают без проколов и боли избавиться от гайморитов, этмоидитов, фронтитов, быстро удалить кисты, полипы, инородные тела, грибки. Вас больше не будет изнурять насморк, заложенность носа, боли в области лба, дышать вы будете легко и свободно.


«К нам часто обращаются с жалобами на затруднение носового дыхания и сильные болезненные ощущения лобной пазухи. Одна из операций, которая может быть показана при таких симптомах, — эндоскопическая полисинусотомия. Уникальность этой операции в том, что, во-первых, она малоинвазивная и более комфортна для пациентов. Во-вторых, чтобы добраться до фронтальной группы решетчатых клеток и самой лобной пазухи, требуется специальное эндоскопическое оборудование и особые навыки хирурга. Все это у нас есть, а значит, мы можем при минимальной травматизации выполнить все необходимые действия в полости носа, для того чтобы пациент стал здоров и легко дышал», — рассказала оториноларинголог клиники «Ситидок» Мане Геворгян.
Эндоскопические операции в клинике «Ситидок» проводятся в условиях стационара под эндотрахеальной анастезией. Пациенты в течение дня наблюдаются у врача, а затем возвращаются домой и восстанавливаются амбулаторно.

Врачи клиники обращают внимание, что при отсутствии должного лечения воспаления носовых и околоносовых пазух повышается вероятность болезненных состояний. Гаймориты опасны высоким риском развития внутричерепных осложнений, могут приводить к снижению или даже потере обоняния, ухудшению зрения. И только своевременное лечение помогает избежать обострения заболеваний.

Все хирургические вмешательства в клинике «Ситидок» проводятся в операционных, оснащенных высокотехнологичным оборудованием экспертного класса. Это позволяет опытным врачам точно диагностировать заболевания пациентов и малоинвазивными методами купировать любые воспалительные процессы.

Подробнее об услугах клиники «Ситидок» можно узнать на сайте klg.citidoc.ru.

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