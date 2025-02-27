Дарите красоту и наслаждение: сертификаты на spa-программы к 8 Марта от 1400 р.

Таёжный спа «Алтайская здравница» — это уголок горного Алтая в 26 городах от Калининграда до Камчатки. 39 филиалов, которые успешно работают, даря сибирское гостеприимство сотням тысяч гостей по всей России.

Более 20 авторских spa-программ никого не оставят равнодушным. Все спа-программы основаны на натуральной косметике собственного производства, где каждый компонент собран и отобран вручную, где свежесть трав, цветов перекликается с опытом технолога и современным производством. Это позволяет нам брать ответственность за результат от посещения спа «Алтайская здравница» перед каждым гостем.
Впереди важный праздник, который коснется каждого из нас!
8 Марта — праздник весны, цветов и, конечно, женщин, а значит, пора подумать о подарках! Если вы руководитель, то подарите прекрасной половине вашего коллектива сезонную spa-программу. Стоимость сказочная — от 1400 рублей!

Скидка до 15% на все спа-программы* для участников программы лояльности!


Вы можете подарить сертификаты на программы:

— «Кедровый звон»: подарит коже невероятное обновление, поможет избавиться от усталости, наполнив тело энергией.

—  «Нежная лаванда»: направлена на глубокое расслабление и восстановление внутренних сил.
Выбирайте идеальный подарок для мам, жен, дочерей и подруг! 

Срок акции — с 24.02 по 9.03 2025 года.

Присоединяйтесь к программе лояльности — по ссылке.



*кроме программ-исключений, подробности у администратора.

Ознакомиться с программами и приобрести их можно на сайте Altayspa.ru или мы поможем с оформлением.

Таёжный спа «Алтайская здравница» открыт для своих гостей с 10 до 21 часа каждый день по улице Чкалова, 24, улице Октябрьской, 71−73, на все ваши вопросы с радостью отзовется администратор по телефону 270−210.

**spa — спа.
Лиц. ЛО41-01157-39/00673872 от 29.08.2023 №2953527522
Справка

Алтайская здравница СПА-салон

г. Калининград, ул. Чкалова, 24
+7 (981) 471 04 62
+7 (4012) 270-210
altayspa.ru
Вконтакте

Алтайская здравница СПА-салон

г. Калининград, ул. Октябрьская, 71
+7 (981) 471 48 64
+7 (4012) 270-210
altayspa.ru
Вконтакте
Реклама. ИП Горобцов Андрей Александрович. ИНН 422101398650. ОГРН 312425301600025. Калининград
Есть мнение

Есть мнение: отрицание, гнев, торг, депрессия, увольнение Любивого

Обозреватель «Нового Калининграда» Денис Шелеметьев — о недосказанностях в деле экс-главврача БСМП.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter