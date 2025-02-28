Красота — это здоровье: пройди комплексное обследование в «Клинике Эксперт»

Приближается праздник весны, а значит, самое время задуматься о подарках для самых дорогих женщин в нашей жизни. А что может быть ценнее, чем забота о здоровье и красоте?
«Клиника Эксперт» подготовила специальные программы женских чекапов, которые помогут сохранить красоту и уверенность в себе.
Программа «Здоровье груди»
- Прием врача-маммолога
- УЗИ молочных желез
Стоимость: 2 800 ₽ (вместо 3790 ₽)
Комплекс УЗИ «Женский треугольник»
- УЗИ малого таза
- УЗИ молочных желез
- УЗИ щитовидной железы
Стоимость: 3 890 ₽ (вместо 4 570 ₽)
Боль внизу живота: МРТ-комплекс для женщин
- МРТ поясничного отдела
- МРТ крестцово-копчикового отдела
- МРТ тазобедренных суставов
- МРТ органов малого таза
Стоимость: 18 400 ₽ (вместо 21 650 ₽)
МРТ всего тела для женщин
- МРТ головного мозга;
- МР-ангиография интракраниальных сосудов/артериография;
- МРТ шейного отдела позвоночника;
- МРТ грудного отдела позвоночника;
- МРТ пояснично-крестцового и крестцово-копчикового отделов;
- МРТ органов брюшной полости;
- МРТ органов забрюшинного пространства;
- МРТ органов малого таза.
Стоимость: 29 590 ₽ (вместо 45 520 ₽)
Если вы ищете подарок маме, сестре, жене или подруге — подарите возможность позаботиться о себе! В «Клинике Эксперт» доступны подарочные сертификаты номиналом 3 000 ₽, 5 000 ₽ и 10 000 ₽.
Подарочный сертификат — это:
- Универсальность — можно использовать на любые услуги клиники, в том числе и на комплексную диагностику.
- Забота о здоровье — лучший подарок, который точно оценят.
- Никаких ограничений — можно воспользоваться в удобное время, у сертификата нет срока действия.
Выбирайте лучшее! Порадуйте себя и своих близких действительно важным подарком!
Узнать более подробную информацию и записаться на приём можно:
— по номеру телефона
— через сайт клиники
— в группе ВКонтакте
— в Телеграм-канале
Калининград, ул. Букетная, 2
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