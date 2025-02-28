Красота — это здоровье: пройди комплексное обследование в «Клинике Эксперт»

Приближается праздник весны, а значит, самое время задуматься о подарках для самых дорогих женщин в нашей жизни. А что может быть ценнее, чем забота о здоровье и красоте?

«Клиника Эксперт» подготовила специальные программы женских чекапов, которые помогут сохранить красоту и уверенность в себе.

Программа «Здоровье груди»

  • Прием врача-маммолога
  • УЗИ молочных желез

Стоимость: 2 800 ₽ (вместо 3790 ₽)

Комплекс УЗИ «Женский треугольник»

  • УЗИ малого таза
  • УЗИ молочных желез
  • УЗИ щитовидной железы

Стоимость: 3 890 ₽ (вместо 4 570 ₽)


Боль внизу живота: МРТ-комплекс для женщин

  • МРТ поясничного отдела
  • МРТ крестцово-копчикового отдела
  • МРТ тазобедренных суставов
  • МРТ органов малого таза

Стоимость: 18 400 ₽ (вместо 21 650 ₽)

МРТ всего тела для женщин

  • МРТ головного мозга;
  • МР-ангиография интракраниальных сосудов/артериография;
  • МРТ шейного отдела позвоночника;
  • МРТ грудного отдела позвоночника;
  • МРТ пояснично-крестцового и крестцово-копчикового отделов;
  • МРТ органов брюшной полости;
  • МРТ органов забрюшинного пространства;
  • МРТ органов малого таза.

Стоимость: 29 590 ₽ (вместо 45 520 ₽)

Если вы ищете подарок маме, сестре, жене или подруге — подарите возможность позаботиться о себе! В «Клинике Эксперт» доступны подарочные сертификаты номиналом 3 000 ₽, 5 000 ₽ и 10 000 ₽.

Подарочный сертификат — это:

  • Универсальность — можно использовать на любые услуги клиники, в том числе и на комплексную диагностику.
  • Забота о здоровье — лучший подарок, который точно оценят.
  • Никаких ограничений — можно воспользоваться в удобное время, у сертификата нет срока действия.

Выбирайте лучшее! Порадуйте себя и своих близких действительно важным подарком!

Узнать более подробную информацию и записаться на приём можно:

— по номеру телефона +7 (4012) 98-84-48,
— через сайт клиники
— в группе ВКонтакте
— в Телеграм-канале
Калининград, ул. Букетная, 2

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА


Справка

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Летняя, 3Б
+7 (4012) 98 84 48
www.mrtexpert.ru

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Стекольная, 48
+7 (4012) 98 84 48
www.mrtexpert.ru

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Букетная, 2
+7 (4012) 98 84 48
www.mrtexpert.ru
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