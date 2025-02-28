Торговая сеть «SPAR» присоединилась к соглашению о сдерживании роста цен

В четверг, 27 февраля, генеральный директор торговой сети «SPAR» Светлана Садовская подписала с Правительством Калининградской области соглашение о сдерживании роста цен.

Для этого губернатор региона Алексей Беспрозванных приехал на Люблинское шоссе, 6, где располагается не только головной офис компании, но и на огромной территории раскинулись логистический центр, а также собственная фабрика «Люблинские продукты».

«„SPAR“ — это одна из крупнейших торговых сетей региона, у нее более ста магазинов, поэтому нам было очень важно, чтобы она присоединилась к соглашению, — сказал во время церемонии подписания губернатор. — Теперь охват населения продуктами с минимальной торговой наценкой, которые можно найти в магазинах по синим ценникам, будет гораздо шире. Правительство области продолжает работу в этом направлении, и с включением сети „SPAR“ таких магазинов в Калининградской области стало более 300 в разных городах региона. Кроме того, мы также договорились с руководством сети о возможном расширении перечня товаров с синими ценниками. Это возможно за счет закупки продукции сетью у местных фермеров, а также за счет собственного производства».

По словам губернатора, сегодня в пул участников соглашения входит 5 торговых сетей и 10 товаропроизводителей. По условиям документа максимальная торговая наценка на ряд продуктов, а это свинина, курица, рыба, несколько позиций молочного ассортимента, крупы и т.д., — может составлять не более 5% для местной продукции и 10% для федеральной.





«Я посмотрел у „SPAR“ перечень наценок на 26 товаров и увидел только один продукт с максимальной наценкой, — сказал губернатор. — Остальные 25 имеют наценку в 4–5–8%. Поэтому хочу отметить добросовестное отношение торговой сети к нашему соглашению».

Как рассказала на церемонии гендиректор Светлана Садовская, в «SPAR» и прежде старалась держать низкие цены в регионе по ряду продуктов, в том числе в виде различных акций: «Мы тщательно подошли к формированию списка из 26 продуктов, абсолютно не формально, — сообщила Светлана Васильевна. — Провели переговоры с рядом производителей, предупредив их, что фиксируем себестоимость ряда продуктов. Это позволит нам добросовестно соблюдать условия соглашения. Но помимо этого, каждую неделю мы стараемся в рамках «Акции низких цен» снижать для покупателей стоимость ста разных товаров. Их можно найти и в наших каталогах, и в мобильном приложении «Клуб Друзей», 16+.

Руководство «SPAR» так же провело для губернатора ознакомительную экскурсию по логистическому центру, куда круглосуточно поступают продукты от поставщиков и здесь же в кратчайшие сроки они отгружаются в торговые точки по всей области.

«Магазины нашей сети выгодно отличаются тем, что до 60% всей нашей продукции — это свежий ассортимент. Большая часть доставляется в регион с помощью фур и на паромах, но есть и такой скоропорт, что прибывает к нам исключительно самолетами. Например, клубника и другие ягоды не в сезон, а также красная икра к празднику».

А вот 15 тонн так называемого «борщевого набора» ежесуточно уходит на прилавки «SPAR» от местных фермеров. Кроме того, на огромных складах торговой сети, можно сказать, хранится стратегический запас из более 200 наименований разных продуктов. Их, как уверили журналистов на предприятии, хватит аж на 45 дней для обеспечения всего миллионного населения Калининградской области даже в условиях полнейшей изоляции региона. Такую социальную миссию торговая сеть «Спар» взяла на себя еще в 2020 году, когда в регионе объявили карантин в связи с короновирусом. Необходимый объем стратегического запаса продуктов поддерживается и сегодня.

Фото - торговая сеть «SPAR Калининград»





