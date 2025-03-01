На дачу и в дом — экономим с умом: всегда выгодные покупки в сети «Светофор»

На календаре март — а значит, опытные дачники и огородники уже вовсю готовятся к открытию сезона «грядки и лопаты». Ведь известно всем: что посеешь, то и пожнешь. Само собой, дачные хлопоты неизбежно влекут за собой расходы: надо и семян запасти, и удобрение прикупить, и инструмент обновить, да и «стратегический запас» продуктов заготовить.

Как встретить «горячий сезон» во всеоружии и при этом сэкономить бюджет, знают покупатели сети магазинов «Светофор». Ведь именно в «Светофоре» уже сегодня можно приобрести дачные товары по выгодным ценам. Вот лишь несколько позиций:

Удобрение органическое сухое Биогумус Богатырь 10 л — 304,37 р.

Лук севок весовой цена за 1 кг — 148,59 р.

Грядка садовая оцинк.0,7×1,5м — 1011,25 р.

Кашпо «Алиция» подвесное D220мм с поддоном — 77,44 р.

Кашпо декор с поддоном 11л пластик — 195 р.

Но не дачей единой, как говорится. В сети «Светофор» представлен широкий ассортимент и прочих товаров — для ремонта и стройки, для поддержания чистоты и порядка в доме, и даже для торжественных и праздничных поводов. При этом цены приятно удивляют. Судите сами:

Геотекстиль с УФ стабилизатором нетканый белый 30 3,2*10 м — 293 р.

Геотекстиль с УФ стабилизатором нетканый черный 60 1,6*10м — 293 р.

Хомуты стяжки 100 шт. (4×300 мм 50 шт., 3×250 мм 50 шт.) — 80,99 р.

Универсальный очиститель для дома Fortela 1л с курком — 135,88 р.

Спрей для чистки с курком SPRAY IT 750 мл — 117 р.

Салфетки из микрофибры 30×30 см 10 шт. — 105,52 р.

Скатерть «Праздничная» ПВХ на тканевой основе, печатный рисунок с элементами металлик, р-р 140×170 см — 357 р.

Подарочный набор «Парфюмированный» Dream Nature 330мл*2шт. — 194 р.

Стоит ли говорить, что, помимо хозтоваров, в сети «Светофор» можно приобрести и. Само собой, по гарантированно выгодным ценам:

Цветная капуста вес.\зам.\1кг — 169,65 р.

Смесь овощей «Соте» вес 1 кг Россия — 149,76 р.

Хлебцы хрустящие «100%» ржаные 100 г — 38,29 р.

Майонез Master Gurme провансаль 67% 800мл/752 г, Дой Пак — 146 р.

Приправа для блюд Bassametti с солью, 50г — 23,99 р.

Чайный набор КЛАССИК «London Pride» 75 пак. *2 г (3 вида чая по 25 пак.) — 210,60 р.

Цикорий растворимый 300 г — 99,45 р.

Конфеты курага/чернослив в шоколаде 200 г −175 р.

Печенье сахарное глазированное «Топленое молоко» 570 г — 185,92 р.

Печенье детское «Когда я вырасту» злаковое с кальцием растворимое с 5мес. 270 г — 81,03 р.

Пастила фруктовая «Пасти Сласти Ассорти» 500 г — 218,82 р.

Перед магазином оборудованы парковки для автомобилей. Ищите ближайшие супермаркеты «Светофор»

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И это лишь малая часть ассортимента товаров, которые можно приобрести с выгодой в сети магазинов «Светофор». Секрет суперцен «Светофора» прост и понятен: речь не идет об экономии в ущерб качеству, выгода достигается за счет закупок сетью товаров напрямую у производителей, а также благодаря отсутствию мерчендайзеров и работников торгового зала. В результате даже те товары, которые в других торговых точках традиционно обходится дорого, в «Светофоре» стоят дешевле на 20-30%.