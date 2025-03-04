Янтарный шедевр: в Калининграде представили платье из солнечного камня (фото)

Платье состоит из 1260 пластин натурального янтаря с доисторическими включениями флоры и фауны.

Дом янтарной моды Калининградского янтарного комбината Ростеха представил платье из 1260 пластин натурального янтаря с доисторическими включениями флоры и фауны. Этот сияющий шедевр весом 2 кг стал частью новой коллекции, представленной в конце зимы.

Для создания платья использовались прозрачные янтарные слайсы толщиной 1 мм, размером 40×15 мм и весом 1,59 г. Каждая пластина, обработанная в специальных печах, приобрела в зависимости от времени воздействия температуры один из шести оттенков: вишневый, темный коньяк, коньяк, светлый коньяк, лимонный и прозрачный. В каждой пластине присутствуют доисторические включения — частицы древесной коры, почвы, цветов, хвои и другие минеральные и органические фрагменты возрастом 40-50 млн лет.

«Впервые создан знаковый образ, в котором янтарь стал самостоятельным материалом. Благодаря тому, что применен именно прозрачный янтарь с включениями, каждый элемент получился со своим неповторимым рисунком», — рассказала заместитель генерального директора по ювелирному производству и коммерческой деятельности Майя Скворцова. Работа по созданию платья продолжалась три месяца. Основная часть времени ушла на то, чтобы подготовить и отсортировать пластины. Затем швеи кропотливо с помощью специальной изогнутой иглы и тончайшей швейной лески закрепили каждую пластину на основу из фатина.

Коллекция включает 60 экспериментальных образов, дополненных необычными аксессуарами: янтарной сумочкой-подстаканником и пуговицами-брошами с 25 ограненными янтарными «бриллиантами» в каждой. Одежда и аксессуары создаются в мастерской Дома янтарной моды, открытой в 2023 году. Коллекция будет доступна в фирменных магазинах Санкт-Петербурга и Калининграда с 3 марта.











«Конечно, это подиумный вариант, в котором появляются на красных дорожках или блистают на светских раутах. Однако и в нем, и в другой одежде из новой коллекции четко прослеживаются тенденции — янтарь вписывается в любой модный тренд, оставаясь индивидуальным, а природные свойства камня дают дизайнерам возможность творить и разрабатывать образы для любого возраста», — рассказала Майя Скворцова.