Экономия и яркость: «ПРО_электро» и «ЛЕД-Эффект» вдохновляют проектировщиков

Компания «ПРО_электро» провела бизнес-завтрак с участием калининградских проектировщиков и представителя компании «ЛЕД-Эффект», одного из ведущих российских производителей энергоэффективного светодиодного освещения, чья продукция включена в реестр Минпромторга. Основными темами встречи стали экономия и яркость в проектах освещения.

На мероприятии были представлены новейшие светодиодные решения от «ЛЕД-Эффект», включая энергоэффективные светильники и система управления светом. Участники обсудили современные тенденции в освещении, практические кейсы и успешные проекты, а также получили советы по выбору оборудования для различных типов объектов.


Иван Рыжаков, представитель завода-производителя «ЛЕД-Эффект», отметил: «Мы рады сотрудничать с „ПРО_электро“ и делиться нашими инновационными решениями с проектировщиками Калининградской области. Наши светодиодные системы не только экономят энергию, но и открывают новые возможности для создания ярких и энергоэффективных проектов».
ООО «ЛЕД-Эффект», входящее в состав группы ELEMENTS group, является признанным лидером в производстве энергоэффективного светодиодного освещения. Продукция компании соответствует российским стандартам качества и энергоэффективности, что подтверждается её включением в реестр Минпромторга.


«ПРО_электро» является учредителем премии для проектировщиков «Янтарный циркуль», в рамках которой ежегодно выбираются лучшие проекты в сфере энергоснабжения и освещения. Это единственная премия для проектировщиков в России. Подробнее https://proelectro.pro

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ПРО_электро электротехническое оборудование

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