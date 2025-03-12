Школа 58 приглашает ребят на учёбу в новый корпус на Благовещенской

В настоящее время в рамках национального проекта «Образование» завершается строительство школы на улице Благовещенской. Четырехэтажное здание площадью 30 000 кв. м рассчитано на 1150 человек. Здание станет вторым корпусом МАОУ СОШ № 58 и откроет двери для учеников 1 сентября 2025 года. Подробнее о нашем корпусе на Благовещенской можно прочитать в специальном разделе на сайте школы.

Для подготовки к приёму детей в корпус на Благовещенской дирекция школы проводит с 12 по 30 марта 2025 года мониторинг для желающих обучаться в этом здании с 2025/26 учебного года. На данном этапе мы изучаем возможность приёма (перевода) в 2–4-е и 5–8-е классы (классы указаны с учетом обучения в 2025/26 учебном году). Приём (перевод) будет осуществляться с учётом перечня улиц, которые закреплены за школой постановлением администрации городского округа «Город Калининград».

Заявления на приём в 10-й класс можно будет подавать в общем порядке в конце июня.

Для первоклассников приём заявлений начинается с апреля, информация по ссылке.

Для тех, кто планирует переводить детей в корпус МАОУ СОШ № 58 на Благовещенской, предлагаем заполнить форму ниже. Эта информация поможет нам своевременно подготовиться к приёму ребят и создать все необходимые условия для их обучения.

Форма мониторинга — https://forms.yandex.ru/u/67cb14bb90fa7b08ddd09c7c/

Дирекция школы



