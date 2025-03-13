Банк ПСБ расширяет географию присутствия в Калининграде

ПСБ в Калининграде открыл мини-офис на территории акционерного общества «Опытное Конструкторское Бюро «Факел» (АО ОКБ «Факел»), которое входит в интегрированную структуру АО «НПО „Энергомаш“» госкорпорации «Роскосмос».

На церемонии открытия мини-офиса присутствовали Андрей Кохан, региональный директор ПСБ в Калининграде, и Павел Дронов, директор АО ОКБ «Факел».





«Открытие мини-офиса ПСБ на территории «ОКБ «Факел» — одного из лидеров разработки и производства различных электрических двигательных систем, нашего партнера в Калининграде — стало продолжением нашего давнего сотрудничества, — прокомментировал Андрей Кохан. — ПСБ постоянно повышает доступность банковских услуг для юридических и физических лиц и, будучи опорным банком оборонно-промышленного комплекса страны, особое внимание уделяет сотрудникам этой отрасли, реализуя такой формат взаимодействия как «банк на работе». Теперь работники «ОКБ „Факел“ смогут получать все необходимые финансовые услуги вблизи рабочего места, не затрачивая время на поездку в банковское отделение».

Павел Дронов поблагодарил руководство банка за решение открыть офис на территории предприятия: «Для наших сотрудников это означает повышение комфорта получения услуг и возможность оперативного решения любых финансовых вопросов. Несмотря на то, что это мини-офис, он способствует увеличению нашего взаимодействия, которое полезно обеим сторонам. Благодарю вас за высокое качество услуг и профессионализм. Надеюсь на наше долгосрочное плодотворное сотрудничество».

В новом мини-офисе ПСБ доступна вся продуктовая линейка банка для физических лиц. Сотрудники предприятия могут в удобное время обратиться к менеджеру банка за персональной консультацией, оформить зарплатную или кредитную карты ПСБ, потребительский и ипотечный кредит, подключить интернет-банк, настроить программу лояльности, открыть накопительный счет и вклад, а также бесплатно получить пакет нефинансовых сервисов «Уверенность» от партнера «Правокард».