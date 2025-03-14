KAIYI X3 PRO: фиксированная цена 1 800 000₽, зачем платить больше?

Ты привык получать максимум от жизни: семья, друзья, спорт, путешествия. Твой автомобиль должен соответствовать твоему ритму. KAIYI X3 PRO — это надежный кроссовер, который станет тебе верным партнером в любых приключениях.

Почему фиксированная цена — это круто?

  • Никаких скрытых доплат — платишь ровно столько, сколько заявлено.
  • Прозрачные условия — честная цена без «накруток» и маркетинговых трюков.
  • Лучший выбор в своем классе — за те же деньги конкуренты предлагают меньше.
Выбор нового автомобиля — это всегда баланс между ценой, надежностью, комфортом и технологиями. В сегменте компактных кроссоверов представлено немало достойных моделей, но KAIYI X3 PRO выделяется на фоне конкурентов, предлагая больше за разумные деньги.


Почему именно KAIYI X3 PRO?

  • Динамичный и мощный — 1.5-литровый турбомотор на 147 л.с. обеспечит тебе уверенность на трассе и маневренность в городе.
  • Комфорт для всей семьи — просторный салон с премиальными материалами и современной мультимедиа-системой с 10,25-дюймовым экраном.
  • Максимальная безопасность — системы ESP, ABS, контроль полос движения и 360-градусная камера, чтобы ты был спокоен за близких.
  • Экономичность и надежность — доступный расход топлива и проверенные технологии, которым доверяют тысячи владельцев.
Зачем переплачивать за громкое имя, если ты можешь получить все что нужно за честную цену?



За фиксированную цену 1 800 000 ₽ ты получаешь динамичный, комфортный, безопасный и современный кроссовер.

Пройди тест-драйв и почувствуй, как KAIYI X3 PRO дополняет твой стиль жизни. Твой надежный автомобиль ждет тебя!

Оставить заявку на сайте.

Предложение ограничено и действует до 31 марта 2025 г., носит информационный характер, не является публичной офертой.

Справка

KAIYI ОТТО КАР Официальный дилерский центр Kaiyi

г. Калининград, пр-т Московский, 205
+7 (4012) 577-997
+7 (4012) 577-900
ottocar-kaiyi.ru
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