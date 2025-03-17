Сезон открыт — время экономить: «Светофор» приглашает за дачным ассортиментом

Казалось бы, только вчера мы праздновали Масленицу и провожали зиму — а на календаре уже середина марта. Дни становятся длиннее, природа активно пробуждается и оживает, стаи птиц возвращаются в родные края, а неутомимые садоводы и огородники — на вожделенные «фазенды» и грядки. Очередной дачный сезон объявляется открытым — а значит, самое время вновь наведаться в «Светофор»!





Ведь в сети магазинов «Светофор» никогда не забывают заблаговременно пополнять и расширять ассортимент с учетом запросов покупателей. И уже сегодня здесь можно приобрести целый ряд «дачных» товаров по отличным ценам. Судите сами:

Набор для рассады 10шт. по 520 мл с поддоном 31×17см — 235,30 р.

Грядка садовая оцинк. 0,7×1,5 м — 1011,20 р.

Дуги парниковые 6 шт. 2м, пластик — 340,32 р.

Шланг трехслойный армированный «Краски лета» разноцветный 3/4 т.с. 2,0 мм / бухта 20 м — 955,50 р.

Заборчик декоративный 4 секции, общая длина 2,32м, пластик — 317,50 р.

Набор 3 шт. Корзина для луковичных 29×29×7см —154,30 р.

Кресло пластиковое садовое (нагрузка до 130кг) — 783,80 р.

Галоши ЭВА с утеплителем Арт.СС 547 р-р 36–47 — 352,19 р.

Газ для туристических газовых плит EurAsiaGP 400 мл — 87,20 р.

Жидкое мыло с дозатором GREEN SERIES 1,075 л, Аэрозоль Сервис ООО — 91,69 р.



Вдоволь натрудившись на грядках и наведя порядок в дачном домике и теплице, мало кто не захочет как следует перекусить, а потом и «вкусняшками» себя побаловать. И с этим тоже всегда помогут в «Светофоре», ведь здесь всегда гарантирован широкий выбор продуктов питания, бакалеи кондитерских изделий по суперценам. Вот лишь небольшой перечень товаров:

Колбаса «Семейная с чесночком» кат. Б «Дюжий двор» кг ООО «МПК «Атяшевский» — 180,93 р.

Колбаса сырокопчёная «Арбатская» вес. ООО «МПК «Атяшевский» — 649,47р.

Йогурт густой 3,5% стакан 300 г — 53,36 р.

Вафли со вкусом шоколада 0,204 г ООО «Коломенское поле» — 40,35 р.

Груши половинки в сиропе ТМ Botanica 425мл ж/б, Китай — 70,20 р.

Мороженое ЖР слив. 8% БЗМЖ ванн. Ваф. рожок с шок. гл. 60 г «Вологодское мороженое» — 26,73 р.

Конфеты Ассорти № 2 («Любимушка картошка», «Царская мантия», «Мистер Джус») 500 г КФ «Северная» — 148,65 р.

Напиток «Монарх ориджинал» кофейный растворимый 3в1 24*15 г «Якобс Дау Эгбертс Рус» ООО — 194,90 р.

Не забывают в «Светофоре» и о братьях наших меньших — как раз в эти дни в магазинах сети корм консервированный Justin для кошек 2100 г (28*75 г) в ассортименте — всего за 448,92 р.

И это лишь малая часть впечатляющего ассортимента товаров, которые можно приобрести с ощутимой выгодой в сети магазинов «Светофор». Секрет суперцен «Светофора» прост и понятен: речь не идет об экономии в ущерб качеству, выгода достигается за счет закупок сетью товаров напрямую у производителей, а также благодаря отсутствию мерчендайзеров и работников торгового зала. В результате даже те товары, которые в других торговых точках традиционно обходится дорого, в «Светофоре» стоят дешевле на 20-30%.

Выбор вас приятно удивит, приезжайте и убедитесь сами! Перед магазином оборудованы парковки для автомобилей. Ищите ближайшие супермаркеты «Светофор» здесь.