Ведущее транспортное предприятие Калининграда объявило набор сотрудников

АО «Калининград-ГорТранс» — ведущее транспортное предприятие города Калининграда, осуществляющее пассажирские перевозки автомобильным и городским наземным электрическим транспортом.

Команда АО «Калининград-ГорТранс» — самый ценный актив компании. Бесперебойное сообщение, комфорт в пути и постоянное повышение качества перевозок, а также профессиональное решение сопутствующих задач обеспечивают более 1000 человек из персонала предприятия.

«Калининград-ГорТранс» выбирают за надёжность, стабильность, достойную оплату труда и возможности для профессионального и личностного роста.

Присоединяйтесь к команде АО «Калининград-ГорТранс»!

Проводим набор сотрудников по следующим специальностям:

  • водитель автобуса (категория D);
  • водитель трамвая (категория Tm);
  • водитель троллейбуса (категория Tb);
  • ученик водителя автобуса;
  • специалисты рабочих профессий (сварщик, слесарь, слесарь-электрик, электромонтер, монтер пути и другие);
  • ведущий специалист по охране труда;
  • системный администратор отдела ИТ;
  • техник 1-й категории отдела ИТ;
  • мойщик-уборщик подвижного состава;
  • уборщик территории.
 

АО «Калининград-ГорТранс» предлагает стабильную работу на одном из старейших и надежных предприятий города, комфортные условия труда и дружный коллектив:

  • официальное трудоустройство с соблюдением всех норм Трудового законодательства;
  • достойную и своевременную оплату труда;
  • расширенный социальный пакет;
На предприятии действует система материальных и нематериальных мотиваций и премий по результатам работы:

  • ежегодная индексация заработной платы в зависимости от роста потребительских цен;
  • эффективная социальная кадровая политика;
  • профсоюзная организация с возможностью предоставления дополнительной материальной поддержки;
  • наградная политика с материальным вознаграждением, система поощрений за участие в конкурсах;
  • бесплатное обучение и повышение квалификации;
  • компенсация части оплаты за найм жилья иногородними сотрудниками;
  • бесплатный проезд транспортом предприятия;
  • доплата впервые трудоустроенным водителям, а также за стаж работы на предприятии, за стажировки и наставничество, доплата по программе «Приведи друга»;
  • предоставление санаторно-курортного лечения;
  • предоставление места в дошкольном учреждении;
  • прохождение медосмотров за счет предприятия;
  • корпоративная одежда.
К кандидатам предъявляются следующие требования:

  • Наличие документов, необходимых для трудоустройства согласно Трудовому кодексу РФ;
  • гражданство Российской Федерации.
 

Место работы: г. Калининград, ул. Киевская, д. 17 (подробности будут сообщены на собеседовании).

Контактная информация: отдел кадров: г. Калининград, ул. Киевская, д. 17
Тел.: (4012) 300-300 (доб. 125), +79632921800.
E-mail: info@gortrans39.ru; u.bindasova@gortrans39.ru
Присоединяйтесь к нашей команде и станьте частью надежного и стабильно развивающегося транспортного предприятия! Работаем с вами! Работаем для вас!
Справка

Калининград-ГорТранс транспортная компания

г. Калининград, ул. Киевская, 17
+7 (4012) 30 03 00
gortrans39.ru
Реклама. АО «Калининград-ГорТранс». ИНН 3900032515
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