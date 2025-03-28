Ведущее транспортное предприятие Калининграда объявило набор сотрудников

АО «Калининград-ГорТранс» — ведущее транспортное предприятие города Калининграда, осуществляющее пассажирские перевозки автомобильным и городским наземным электрическим транспортом.

Команда АО «Калининград-ГорТранс» — самый ценный актив компании. Бесперебойное сообщение, комфорт в пути и постоянное повышение качества перевозок, а также профессиональное решение сопутствующих задач обеспечивают более 1000 человек из персонала предприятия.

«Калининград-ГорТранс» выбирают за надёжность, стабильность, достойную оплату труда и возможности для профессионального и личностного роста.

Присоединяйтесь к команде АО «Калининград-ГорТранс»!

Проводим набор сотрудников по следующим специальностям:

водитель автобуса (категория D);

водитель трамвая (категория Tm);

водитель троллейбуса (категория Tb);

ученик водителя автобуса;

специалисты рабочих профессий (сварщик, слесарь, слесарь-электрик, электромонтер, монтер пути и другие);

ведущий специалист по охране труда;

системный администратор отдела ИТ;

техник 1-й категории отдела ИТ;

мойщик-уборщик подвижного состава;

уборщик территории.







АО «Калининград-ГорТранс» предлагает стабильную работу на одном из старейших и надежных предприятий города, комфортные условия труда и дружный коллектив:

официальное трудоустройство с соблюдением всех норм Трудового законодательства;

достойную и своевременную оплату труда;

расширенный социальный пакет;

ежегодная индексация заработной платы в зависимости от роста потребительских цен;

эффективная социальная кадровая политика;

профсоюзная организация с возможностью предоставления дополнительной материальной поддержки;

наградная политика с материальным вознаграждением, система поощрений за участие в конкурсах;

бесплатное обучение и повышение квалификации;

компенсация части оплаты за найм жилья иногородними сотрудниками;

бесплатный проезд транспортом предприятия;

доплата впервые трудоустроенным водителям, а также за стаж работы на предприятии, за стажировки и наставничество, доплата по программе «Приведи друга»;

предоставление санаторно-курортного лечения;

предоставление места в дошкольном учреждении;

прохождение медосмотров за счет предприятия;

корпоративная одежда.

Наличие документов, необходимых для трудоустройства согласно Трудовому кодексу РФ;

гражданство Российской Федерации.

Место работы: г. Калининград, ул. Киевская, д. 17 (подробности будут сообщены на собеседовании).

Контактная информация: отдел кадров: г. Калининград, ул. Киевская, д. 17

Тел.: (4012) 300-300 (доб. 125), +79632921800.

E-mail: u.bindasova@gortrans39.ru отдел кадров: г. Калининград, ул. Киевская, д. 17Тел.: (4012) 300-300 (доб. 125), +79632921800.E-mail: info@gortrans39.ru