Ведущее транспортное предприятие Калининграда объявило набор сотрудников

АО «Калининград-ГорТранс» — ведущее транспортное предприятие города Калининграда, осуществляющее пассажирские перевозки автомобильным и городским наземным электрическим транспортом.
Команда АО «Калининград-ГорТранс» — самый ценный актив компании. Бесперебойное сообщение, комфорт в пути и постоянное повышение качества перевозок, а также профессиональное решение сопутствующих задач обеспечивают более 1000 человек из персонала предприятия.
«Калининград-ГорТранс» выбирают за надёжность, стабильность, достойную оплату труда и возможности для профессионального и личностного роста.
Присоединяйтесь к команде АО «Калининград-ГорТранс»!
Проводим набор сотрудников по следующим специальностям:
- водитель автобуса (категория D);
- водитель трамвая (категория Tm);
- водитель троллейбуса (категория Tb);
- ученик водителя автобуса;
- специалисты рабочих профессий (сварщик, слесарь, слесарь-электрик, электромонтер, монтер пути и другие);
- ведущий специалист по охране труда;
- системный администратор отдела ИТ;
- техник 1-й категории отдела ИТ;
- мойщик-уборщик подвижного состава;
- уборщик территории.
АО «Калининград-ГорТранс» предлагает стабильную работу на одном из старейших и надежных предприятий города, комфортные условия труда и дружный коллектив:
- официальное трудоустройство с соблюдением всех норм Трудового законодательства;
- достойную и своевременную оплату труда;
- расширенный социальный пакет;
- ежегодная индексация заработной платы в зависимости от роста потребительских цен;
- эффективная социальная кадровая политика;
- профсоюзная организация с возможностью предоставления дополнительной материальной поддержки;
- наградная политика с материальным вознаграждением, система поощрений за участие в конкурсах;
- бесплатное обучение и повышение квалификации;
- компенсация части оплаты за найм жилья иногородними сотрудниками;
- бесплатный проезд транспортом предприятия;
- доплата впервые трудоустроенным водителям, а также за стаж работы на предприятии, за стажировки и наставничество, доплата по программе «Приведи друга»;
- предоставление санаторно-курортного лечения;
- предоставление места в дошкольном учреждении;
- прохождение медосмотров за счет предприятия;
- корпоративная одежда.
- Наличие документов, необходимых для трудоустройства согласно Трудовому кодексу РФ;
- гражданство Российской Федерации.
Место работы: г. Калининград, ул. Киевская, д. 17 (подробности будут сообщены на собеседовании).
Тел.: (4012) 300-300 (доб. 125), +79632921800.
E-mail: info@gortrans39.ru; u.bindasova@gortrans39.ru