Зеленоградский променад обновил мобильную сеть

Жители и гости Зеленоградска получили доступ к скоростному мобильному интернету до 200 Мбит⁄с и цифровой технологии VoLTE. Инженеры «МегаФона» построили телекоммуникационное оборудование в центре курортно-прогулочной зоны города.

Зеленоградск уникальный курортный город на Балтийском побережье, чья история простирается на несколько веков. Ещё в XVIII веке, тогда еще город Кранц, становится популярным местом для отдыха и лечения благодаря своим природным ресурсам и благоприятному климату. Сюда приезжали восстановить силы в теплых морских ваннах и на грязевых источниках, подышать морским воздухом и прогуляться в сосновом бору люди из высшего общества и аристократии.


Сегодня курорт также принимает жителей со всей страны. По обезличенным данным аналитиков «МегаФона», собранных с базовых станций города, в Зеленоградск в горячий сезон 2024 года приехали путешественники из 75 регионов страны. За время своего отдыха туристы прокачали в мобильной сети более 78 ТБ, что равносильно 15 миллионам фотографий, выложенных в социальные сети.

«Мы выполнили работы накануне активного туристического сезона, когда в Зеленоградск массово съезжаются гости, а нагрузка на сеть существенно увеличивается. В сравнении с прошлым годом трафик в городе уже вырос на 8%. Новое телеком-оборудование позволит туристам не отказываться от своих цифровых привычек и всегда оставаться на связи с родными и близкими», — рассказал директор «МегаФона» в Калининградской области Сергей Лихобабин.

Клиенты оператора предпочитают планировать свой отдых заранее — в апреле трафик на сайты санаториев и спа-отелей вырастает почти на 25% по сравнению с зимними месяцами года. В начале осени интерес незначительно снижается, чтобы снова вырасти к новогодним праздникам.

Справка

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8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru

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8 800 550 05 00
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8 800 550 05 00
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