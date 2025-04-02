«Вкусно — и точка»: платим больше, чем вы думаете

«Вкусно — и точка» приглашает сотрудников.Работника предприятия «Вкусно — и точка»
В нашей дружной команде вы будете:
- Принимать гостей и дарить им качественный сервис в зале и на кассе
- Готовить наши знаменитые блюда из продуктов высочайшего качества
- Поддерживать зал в чистом и красивом виде, а гостей — в прекрасном настроении!
- Официальное трудоустройство с первого дня
- Стабильную заработную плату от 83 000 рублей (при условии выработки 168 часов и выплаты премии), гибкую систему премирования, выплаты 2 раза в месяц
- Индивидуальный график, позволяющий совмещать работу с тем, что важно для вас
- Бесплатное питание и униформу
- Оплачиваемые больничные листы и отпуска, в том числе учебные
- Карьеру для каждого, вне зависимости от опыта, запуск новой программы «менеджер-стажер»
- Корпоративное волонтёрство
Требования к кандидатам:
- Наличие документов, необходимых для трудоустройства по ТК РФ
- Возраст от 16 лет
- Опыт не требуется
Переходите по ссылке и заполняйте анкету: Работа — и точка (rabotaitochka.ru).
Информационное сообщение. ООО «Система ПБО»