Миома матки: лечить нельзя удалять

Миома матки — это доброкачественная опухоль, одна из патологий женских органов (2-е место после воспалительных заболеваний, по данным врачебного журнала StatusPraesens).

Причин развития миомы множество. Есть гипотезы, что заболеванию способствуют гормональные нарушения и всплески: нерегулярный менструальный цикл, поздний «старт» месячных, избыточный вес. Влиять на полость матки могут и механические воздействия: выскабливания при замерших беременностях, аборты. Провоцировать рост опухоли может наличие затяжных воспалительных процессов.

Сигналы о возможном появлении и росте миомы матки:

увеличение живота в объёме, при сохранении объёмов остальных частей тела в стабильном состоянии;

обильные, длительные менструации;

межменструальные кровомазания;

чувство дискомфорта внизу живота, боли, ощущение инородного тела;

нарушение функций соседних органов: учащённое мочеиспускание, задержка стула.

Всё это — повод обратиться к врачу-гинекологу. В зависимости от размера и локализации образования он определит тактику лечения: наблюдать (так тоже можно) или оперировать.





Оставлять нельзя удалять

К счастью, благодаря доступности современных медицинских технологий, решить вопрос можно эффективно и быстро. В клинике репродуктивного здоровья «Геном» проводится хирургическое лечение миомы матки любой сложности.

Одна из них — консервативная миомэктомия, операция, позволяющая сохранить орган (матку) и репродуктивное здоровье = возможность стать мамой. В зависимости от размера и расположения может проводиться как лапароскопическим, так и лапаротомическим доступом.

При больших размерах миомы выполняется лапаротомия — полостная операция. Но здесь также не стоит переживать, главная цель врача при этом остается прежней — спасти матку, удалив опухоль.

Большинство операций осуществляются под контролем видеоэндоскопического оборудования. Это обеспечивает безопасность вмешательства, его непродолжительное время и короткий период реабилитации. Хочется подчеркнуть, что основное преимущество клиники — это бережные, органосберегающие операции с акцентом на сохранение репродуктивной функции.

Сегодня существует возможность медикаментозного лечения миомы, снижающая интенсивный рост опухоли по окончании терапии. Кроме того, консервативное лечение используется врачами до операции с целью уменьшения размеров узлов и качественного выполнения органосохраняющей манипуляции.





Как сберечь здоровье и не допустить негативного развития событий?

«Золотой стандарт» диагностики миомы матки — УЗИ и осмотр врачом-гинекологом. Всего 45 минут времени, и вы владеете информацией о состоянии своего здоровья, выбирая дальнейший путь:

знать, что всё в порядке;

знать, что новообразование небольшое и требует наблюдения;

знать, что требуется операция, но быть уверенной, что после неё можно жить долго, счастливо и здорОво.

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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

