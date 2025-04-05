В апреле в «Клинике Эксперт» пройдут консультации столичных врачей

Современная медицина не стоит на месте, и теперь у вас есть уникальная возможность проконсультироваться с топовыми специалистами из Москвы и Санкт-Петербурга, не уезжая из города.

Почему это удобно и выгодно?

  • Экономия времени и денег — больше не нужно тратиться на дорогу и проживание в других городах.

  • Доступ к передовым методикам — врачи из ведущих клиник поделятся актуальными знаниями и предложат оптимальное лечение.

  • Помощь в оформлении квот по ОМС — если потребуется операция в федеральных центрах, мы поможем с документами.

  • Второе мнение — убедитесь в точности диагноза и получите альтернативные варианты терапии.


Ближайшие приезжающие специалисты в «Клинике Эксперт»:

17–18 апреля
Бикмуллин Вадим Наильевич — нейрохирург с 37-летним стажем (Клиника «Скандинавия», СПб).

  • Малоинвазивные операции на позвоночнике
  • Удаление опухолей спинного мозга
  • Радиочастотное обезболивание при хронических болях

24 апреля
Лоздовский Андрей Андреевич — ортопед-травматолог (Клиника «Скандинавия», СПб).

  • Коррекция деформаций стопы и суставов
  • Лечение артрозов и последствий травм
  • Реабилитация после спортивных повреждений

10–29 апреля
Нагорный Валерий Николаевич — невролог, нейрохирург (МЦ Елены Малышевой, Москва).

  • Терапия болей в спине и суставах
  • Диагностика грыж, остеохондроза, невралгий
  • Лечение миозитов и хронического болевого синдрома

Как записаться?

1. Выберите специалиста и удобную дату.
2. Позвоните в «Клинику Эксперт» или оставьте заявку на сайте.
3. Получите рекомендации и план лечения — без лишних переездов!

Не упустите шанс получить экспертный уровень медицинской помощи в Калининграде!

Узнать более подробную информацию и записаться на приём можно:

— по номеру телефона +7 (4012) 98-84-48,
— через сайт клиники
— в группе ВКонтакте
— в Телеграм-канале
Калининград, ул. Букетная, 2

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА


Справка

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Летняя, 3Б
+7 (4012) 98 84 48
klg.klinikaexpert.ru

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Стекольная, 48
+7 (4012) 98 84 48
klg.klinikaexpert.ru

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Букетная, 2
+7 (4012) 98 84 48
klg.klinikaexpert.ru
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