В апреле в «Клинике Эксперт» пройдут консультации столичных врачей

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Ближайшие приезжающие специалисты в «Клинике Эксперт»:
17–18 апреля
Бикмуллин Вадим Наильевич — нейрохирург с 37-летним стажем (Клиника «Скандинавия», СПб).
- Малоинвазивные операции на позвоночнике
- Удаление опухолей спинного мозга
- Радиочастотное обезболивание при хронических болях
24 апреля
Лоздовский Андрей Андреевич — ортопед-травматолог (Клиника «Скандинавия», СПб).
- Коррекция деформаций стопы и суставов
- Лечение артрозов и последствий травм
- Реабилитация после спортивных повреждений
10–29 апреля
Нагорный Валерий Николаевич — невролог, нейрохирург (МЦ Елены Малышевой, Москва).
- Терапия болей в спине и суставах
- Диагностика грыж, остеохондроза, невралгий
- Лечение миозитов и хронического болевого синдрома
Как записаться?
1. Выберите специалиста и удобную дату.
2. Позвоните в «Клинику Эксперт» или оставьте заявку на сайте.
3. Получите рекомендации и план лечения — без лишних переездов!
Не упустите шанс получить экспертный уровень медицинской помощи в Калининграде!
Узнать более подробную информацию и записаться на приём можно:
— по номеру телефона
— через сайт клиники
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— в Телеграм-канале
Калининград, ул. Букетная, 2
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА