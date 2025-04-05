В апреле в «Клинике Эксперт» пройдут консультации столичных врачей

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Ближайшие приезжающие специалисты в «Клинике Эксперт»:

17–18 апреля

Бикмуллин Вадим Наильевич — нейрохирург с 37-летним стажем (Клиника «Скандинавия», СПб).

Малоинвазивные операции на позвоночнике

Удаление опухолей спинного мозга

Радиочастотное обезболивание при хронических болях

24 апреля

Лоздовский Андрей Андреевич — ортопед-травматолог (Клиника «Скандинавия», СПб).

Коррекция деформаций стопы и суставов

Лечение артрозов и последствий травм

Реабилитация после спортивных повреждений

10–29 апреля

Нагорный Валерий Николаевич — невролог, нейрохирург (МЦ Елены Малышевой, Москва).

Терапия болей в спине и суставах

Диагностика грыж, остеохондроза, невралгий

Лечение миозитов и хронического болевого синдрома

Как записаться?

1. Выберите специалиста и удобную дату.

2. Позвоните в «Клинику Эксперт» или оставьте заявку на сайте.

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Узнать более подробную информацию и записаться на приём можно:

— по номеру телефона +7 (4012) 98-84-48,

— через сайт клиники

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— в Телеграм-канале

Калининград, ул. Букетная, 2

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА