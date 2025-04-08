Как выглядеть моложе без операций?

На сколько лет вы себя чувствуете, а на сколько выглядите? Вы полны энергии, а отражение в зеркале говорит о том, что вы совсем не так молоды, как себя ощущаете.

Главный индикатор красоты и безжалостный возрастной маркер — это состояние кожи. Первые признаки старения могут появиться и в 30 лет, если в организме снижается выработка коллагена и эластина. Эти два белка соединительной ткани отвечают за нашу внешнюю привлекательность. Коллаген обеспечивает подтянутость и упругость кожи, эластин, что очевидно из названия, отвечает за эластичность — способность кожи растягиваться и возвращаться в исходное состояние. Как только организм перестает их синтезировать в достаточном количестве, кожа становится дряблой, тусклой, проявляются морщинки, заломы.





Однако процесс выработки этих важных белков можно стимулировать. Для этого применяется микроигольчатый RF-лифтинг. Эта аппаратная процедура считается одной из эффективных в борьбе за молодость.

Процедура RF-лифтинга (или фракционного радиочастотного омоложения) основана на прогревании глубоких слоёв кожи через микроскопические проколы тончайшими позолоченными микроиглами. Тепловое воздействие концентрируется на их кончиках, активируя выработку коллагена и эластина.

Первые результаты становятся заметны уже через 7–10 дней после процедуры, но действительно видимые улучшения обычно проявляются через месяц, а через полгода лицо и вовсе преображается — исчезают мелкие морщинки, выравнивается рельеф и цвет кожи, подтягивается контур. Кожа смотрится упругой, плотной, достаточно увлажненной.





Для взрослых людей для использования микроигольчатого RF-лифтинга нет чётких возрастных ограничений. Его применяют и в 18 лет для борьбы со следами постакне, рубцами и шрамами. Однако, как правило, к процедуре обращаются, когда появляются первые возрастные изменения — дряблость, потеря тонуса, мелкие морщины. Микроигольчатый лифтинг эффективен для работы с такими зонами, как лицо, в том числе область вокруг глаз, шея, декольте.

С помощью радиочастотного игольчатого лифтинга можно справиться и со многими проблемами: расширенные поры, неровный рельеф кожи, мешки, грыжи под глазами, стрии (растяжки), рубцы, шрамы на теле.

При всей простоте и привлекательности процедуры важно, чтобы ее делал квалифицированный врач-косметолог на специализированном оборудовании. Именно косметолог определит количество сеансов, необходимое для достижения оптимального результата, зоны воздействия, проинформирует о возможных противопоказаниях.





Современный аппарат для микроигольчатый RF-лифтинга установлен в клинике косметологии и дерматологии «Эсель». Специалисты клиники в совершенстве владеют процедурой радиочастотного омоложения. Записаться на консультацию: WhatsApp

Лицензия ЛО41-01157-39\00351105 от 31.01.2022.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.