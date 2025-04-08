Жить у моря — реально: выбираем квартиру в ЖК «Яркий»

После пандемии остаётся актуальным и набирает всё большую популярность тренд на загородный формат жилья. Многие предпочитают его высоткам в каменных джунглях. При этом содержать частный дом готовы не все. В этом случае золотой серединой становятся малоэтажные жилые кварталы.

Жить ярко

Для всех, кто мечтает перебраться ближе к морю, наслаждаться свежим воздухом и прогулками по побережью вдали от людных улиц и жить при этом в современной квартире, есть отличный вариант в прибрежном посёлке Малиновка. Группа компаний «Стройинвестиция» возводит ЖК комфорт-класса «Яркий» в десяти минутах ходьбы от моря. До аэропорта «Храброво» можно доехать за 20 минут, до центра Зеленоградска — всего за восемь.

«Яркий» — это квартал четырёхэтажных домов, состоящий из пяти очередей. У каждой из них — свой цвет, который используется в дизайне фасадов и территории. Серые будни, унылые дома и неухоженная территория остаются в далёком прошлом.

Новый ЖК непременно станет яркой главой вашей жизни, приобретаете ли вы жильё для себя, в подарок детям или родителям либо под сдачу в качестве выгодной инвестиции — источника пассивного дохода. С постоянно растущим турпотоком квартира у моря точно не будет пустовать!

Качество, удобство и комфорт

Удобная локация ЖК «Яркий» позволяет наслаждаться природой и спокойствием, не жертвуя при этом комфортом городской жизни. Поблизости находится вся необходимая инфраструктура: магазины, рестораны, остановки общественного транспорта. В ближайшие годы их будет становиться всё больше, ведь район ждёт активное развитие. В центре квартала планируют возвести большой продуктовый магазин. Обслуживать ЖК будет управляющая компания застройщика, что гарантирует быстрое решение всех возникающих вопросов.

В ЖК «Яркий» вы можете приобрести одно- или двухкомнатную квартиру площадью от 28 до 62 м² в предчистовой отделке. Все планировки продуманы до мелочей, обеспечивая комфортное проживание независимо от площади жилья. В каждой квартире большие пятикамерные окна, позволяющие не только наполнить пространство светом, но и сохранить тепло, что особенно важно для побережья.

Вам не придётся беспокоиться о замене входных дверей. Застройщик позаботился об этом заранее, выбрав для вас продукцию высокого качества — металлическую с тепло- и шумоизоляцией. Ещё одна важная деталь для вашего комфорта — каждый дом, несмотря на этажность, оснащён удобными лифтами. На территории ЖК безбарьерная среда и просторный паркинг.

Надёжный застройщик

Группа компаний «Стройинвестиция» за 20 лет плодотворной работы добилась статуса успешного, надёжного и ответственного застройщика. Доказательством тому служит множество реализованных проектов, пользующихся популярностью у тех, кто ценит качество и комфорт: ЖК Letto, ЖК «Современный», ЖК «Комфорт», коттеджный посёлок «Орловский» и т.д. В рамках инвестиционно-строительного направления компания осуществляет полный цикл работ и услуг: от создания проекта до строительства и последующей эксплуатации объектов. В «Стройинвестиции» строго соблюдают технологии строительства, что гарантирует качественный результат.

Выгодные условия

Для приобретения квартиры в ЖК «Яркий» вы можете воспользоваться льготными ипотечными программами***, включая семейную и военную ипотеки, а также специальными условиями для ИТ- специалистов*. Мечта жить у моря доступнее, чем может показаться. Стоимость квартир в ЖК «Яркий» — от 4 млн рублей.

В настоящее время стартовали продажи второй очереди комплекса, которую застройщик планирует сдать в первой половине 2027 года. Первые 20 покупателей получат годовую подписку на «СберЗдоровье»** с возможностью безлимитно получать онлайн-консультации врачей.

Клиенты «Стройинвестиции» могут смело планировать будущий ремонт и заселение уже на стадии покупки квартиры, ведь в компании подчёркивают, что сдают все объекты своевременно или раньше установленного срока.





Добавьте жизни красок с ЖК «Яркий»! Офисы продаж: г. Калининград, Малоярославская, д.6, офис 5. г. Зеленоградск, пос. Малиновка, пер. Морской (на объекте ЖК «Яркий»). Тел. +7 (4012) 52-52-40.

ЖК «Яркий»: застройщик ООО СЗ ИК «Стройинвестиция», с проектной декларацией можно ознакомиться по ссылке

*Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

** ООО СК «Сбербанк страхование»

***ПАО «Сбербанк».