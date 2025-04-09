ЦРК: обзор летних лагерей в Калининградской области и языковых лагерей в Китае

Приглашаем детей разного возраста провести лето весело и полезно, с новыми и старыми друзьями. Программы для всех возрастов, разнообразные активности найдутся всем по вкусу.

Лагерь «Спутник»

Лагерь в Светлогорске

Лагерь на Виштынце

Языковые лагеря в Китае

Городские активности для детей от 7 лет

Летний интенсив

Проживание в государственном лагере «Спутник», близ Немана.Языковой +творческий лагерь. Изучение китайского и английского языков (учитель английского языка и вожатые со знанием китайского языка). Съёмки кино+анимация. Также включены в программу физические нагрузки (допзанятия)Большая территория, купание в бассейне,5-разовое питание, хорошие условия проживания, небольшая территория. Приглашаем ребят от 7 до 15 лет.Лагерь «Паруса надежды» расположен неподалеку от берега моря, в сосновом бору, на огороженной, круглосуточно охраняющейся территории. Морской воздух, насыщенный фитонцидами, уничтожающими болезнетворные микроорганизмы, и йодом, положительно влияет на организм и способствует его восстановлению и оздоровлению.Авторская программа лагеря для ребят от 7 до 15 лет. Кроме этого, педагоги ЦРК позаботятся, чтобы приятные впечатления у детей остались на весь год. Программа, как всегда, продумана до мелочей.Этим летом мы проведём две смены в лагере «Жемчужина» на берегу озера Виштынец.Смена «Я сам» — для детей возрастом от 5 до 7 лет и от 8 до 10 лет.Смена «Лесные приключения» — для ребят от 11 лет до 14 лет.Областной центр детского и молодежного отдыха «Жемчужина»:— Комфортабельные отапливаемые комнаты от 3 до 6 мест;— Удобства и душ в номере или на этаже;— Русская, европейская или восточная кухня 3 — 5 раз в день;— Климат лесного массива и Виштынецкого озера;— Круглосуточная охрана территории;— Волейбольные и баскетбольные площадки, общая спортплощадка и спортинвентарь;— Теннисные столы, футбольное поле, лазерный пейнтбол;— Оборудованный пляж с пирсом, плавание на байдарках;— Экскурсии и мастер-классы.Смены:«Я сам» — с 1 по 6 июня«Лесные приключения» — с 23 июня по 04 июля.Обучение китайскому языку в университете КНР, на берегу тёплого Жёлтого моря. Погружение в языковую среду, китайскую культуру. Сопровождение из Калининграда и Москвы.Языковой лагерь предусмотрен для детей от 12 до 18 лет. Для тех, кто изучает или планирует изучать китайский язык, кто размышляет о перспективах в китайском направлении, и просто кому интересно побывать в Китае, погрузиться в культуру и менталитет Поднебесной. Подробнее по ссылке *Родителям также можно присоединяться (пока дети учатся, мы — туристы).Мы предлагаем для детей развлечения и мастер-классы каждый день. Разнообразные, для получения нового навыка и опыта. И малюсенькую образовательную программу, в игровой форме.Интенсив пройдёт на базе отдыха близ г. Гусев. Уютные номера с удобствами, 2,3,4-местное размещение.В программе китайский и английский языки, киностудия, спортивные активности комплексного физического развития детей, мастер-классы, развлечения, игры, вечерние мероприятия.Для детей от 8 лет.