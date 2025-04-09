ЦРК: обзор летних лагерей в Калининградской области и языковых лагерей в Китае

Приглашаем детей разного возраста провести лето весело и полезно, с новыми и старыми друзьями. Программы для всех возрастов, разнообразные активности найдутся всем по вкусу.
Лагерь «Спутник»27.07 — 09.08
Проживание в государственном лагере «Спутник», близ Немана.
Тематика смены: Языковой +творческий лагерь. Изучение китайского и английского языков (учитель английского языка и вожатые со знанием китайского языка). Съёмки кино+анимация. Также включены в программу физические нагрузки (допзанятия)
Большая территория, купание в бассейне,
5-разовое питание, хорошие условия проживания, небольшая территория. Приглашаем ребят от 7 до 15 лет.
Лагерь в Светлогорске11.08. — 24.08
Лагерь «Паруса надежды» расположен неподалеку от берега моря, в сосновом бору, на огороженной, круглосуточно охраняющейся территории. Морской воздух, насыщенный фитонцидами, уничтожающими болезнетворные микроорганизмы, и йодом, положительно влияет на организм и способствует его восстановлению и оздоровлению.
Авторская программа лагеря для ребят от 7 до 15 лет. Кроме этого, педагоги ЦРК позаботятся, чтобы приятные впечатления у детей остались на весь год. Программа, как всегда, продумана до мелочей.
Лагерь на Виштынце01.06 — 06.06, 23.06 — 04.07
Этим летом мы проведём две смены в лагере «Жемчужина» на берегу озера Виштынец.
Смена «Я сам» — для детей возрастом от 5 до 7 лет и от 8 до 10 лет.
Смена «Лесные приключения» — для ребят от 11 лет до 14 лет.
Областной центр детского и молодежного отдыха «Жемчужина»:
— Комфортабельные отапливаемые комнаты от 3 до 6 мест;
— Удобства и душ в номере или на этаже;
— Русская, европейская или восточная кухня 3 — 5 раз в день;
— Климат лесного массива и Виштынецкого озера;
— Круглосуточная охрана территории;
— Волейбольные и баскетбольные площадки, общая спортплощадка и спортинвентарь;
— Теннисные столы, футбольное поле, лазерный пейнтбол;
— Оборудованный пляж с пирсом, плавание на байдарках;
— Экскурсии и мастер-классы.
Смены:
«Я сам» — с 1 по 6 июня
«Лесные приключения» — с 23 июня по 04 июля.
Языковые лагеря в Китае21.06 — 03.07, 04.07 — 17.07
Обучение китайскому языку в университете КНР, на берегу тёплого Жёлтого моря. Погружение в языковую среду, китайскую культуру. Сопровождение из Калининграда и Москвы.
Языковой лагерь предусмотрен для детей от 12 до 18 лет. Для тех, кто изучает или планирует изучать китайский язык, кто размышляет о перспективах в китайском направлении, и просто кому интересно побывать в Китае, погрузиться в культуру и менталитет Поднебесной. Подробнее по ссылке.
*Родителям также можно присоединяться (пока дети учатся, мы — туристы).
Городские активности для детей от 7 лет
4 смены
Мы предлагаем для детей развлечения и мастер-классы каждый день. Разнообразные, для получения нового навыка и опыта. И малюсенькую образовательную программу, в игровой форме.
Летний интенсив7.07 — 5.07
Интенсив пройдёт на базе отдыха близ г. Гусев. Уютные номера с удобствами, 2,3,4-местное размещение.
В программе китайский и английский языки, киностудия, спортивные активности комплексного физического развития детей, мастер-классы, развлечения, игры, вечерние мероприятия.
Для детей от 8 лет.
Узнать подробности, выбрать программу и оставить заявку можно по ссылке. Тел.