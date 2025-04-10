В Калининграде пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».
18 апреля 2025 года на «Ростех Арене» более 60 региональных организаций и предприятий предложат соискателям пройти собеседования на вакансии в сферах производства, транспорта, сельского хозяйства, силовых структур, деятельности в области информации и связи и др.
Порядка 22 учебных учреждений расскажут выпускникам школ и всем желающим о об образовательных программах и проведут занимательные мастер-классы с погружением в профессию.
На одном из главных кадровых мероприятий года предусмотрено локальное соединение представительств университетов и колледжей с работодателями, готовыми утраивать молодых специалистов после окончания высших и средних профессиональных заведений.
От работодателей участие в ярмарке примут: ООО «ЕвроРитейл», ОАО «РЖД», АО «Калининград-Гортранс», ООО «Первый хлебозавод», ООО «Агроторг», ООО «ХК Агро Маршальское», АО «ПСЗ «Янтарь», АО «Автотор» и многие другие.
Основные мероприятия ярмарки пройдут с 10:00 до 14:00 по адресу: город Калининград, Солнечный бульвар, 25, «Ростех Арена».Подробная информация по телефону 8-800-201-39-00 (доб. 2).
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