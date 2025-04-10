«Качество слуха»: дети в Калининграде получили новые слуховые аппараты

В Калининградской области появился проект, который для многих семей с детьми с нарушением слуха стал надеждой. «Качество слуха» — так называется программа, благодаря которой 15 ребят из коррекционной школы смогли получить современные слуховые аппараты и услышать мир по-новому. О том, почему это стало настоящим праздником для семей и как теперь изменится их жизнь, корреспонденту «Нового Калининграда» рассказала сурдоакустик компании «МастерСлух» Юлия Аданицкая.

— Юлия Анатольевна, расскажите о проекте «Качество слуха». Кто является его автором и с какой целью он был разработан?

— Мы сделали этот проект совместно со Всероссийским обществом глухих для того, чтобы помочь глухим детям приобрести высокотехнологичные слуховые аппараты. Компания «МастерСлух» обеспечила всю эксплуатационно-медицинскую часть, а ВОГ привлекло благотворительный фонд «Лукойл», который закупил современные слуховые аппараты.

— Объясните, чем эти слуховые аппараты отличаются от обычных?

— Государство бесплатно выдает слуховые аппараты детям с инвалидностью. Но такие аппараты — технологически менее совершенны. Они усиливают все звуки подряд, не всегда разбирая, что нужно услышать ребёнку, а что — нет. Дети не хотят носить такие аппараты, а родители не могут им помочь, потому что не знают, куда обращаться. В итоге ребята ограничены в плане общения и интеграции в общество в целом. С такими ситуациями мы встречаемся из года в год.

Сотрудничество со Всероссийским обществом глухих помогло нам связаться с этой категорией семей и помочь им получить и настроить аппараты. Вы знаете, когда дети надевают их, они начинают улыбаться. Они начинают слышать свои шаги, им интересно послушать музыку. Главное — ношение такого аппарата не доставляет никакого дискомфорта. Важно понимать, что качество слуха критично для развития и реабилитации ребёнка. После примерки и настройки дети очень ждут, когда получат эти аппараты. Здорово, что нашёлся благотворитель, который смог им в этом помочь.

— Сколько детей получили высокотехнологичные аппараты?

— 15 ребят. В обществе глухих определили, кому они необходимы. Они знают своих детей, знают родителей. Важно, кто говорит, у кого какие возможности, особенности слухового восприятия. Врач-сурдолог провел предварительный осмотр перед настройкой новых аппаратов.

— Какой возраст у детей?

— Самому маленькому малышу чуть больше годика. Есть и подростки, в общем, разные возрастные категории: детский сад, начальная школа, средняя, старшая. Когда вручали аппараты, мы их поделили на группы. Сделали для каждой из них праздник. Были игры, подарки. Хотели, чтобы детям запомнились эти положительные эмоции, чтобы они носили эти аппараты и радовались.

— Расскажите немного о самих аппаратах.

— Это высокотехнологичные цифровые аппараты европейских брендов. Все аппараты современные, ими можно управлять через приложение. т.е. для детей это в том числе и гаджет.

— Дети сами могут что-то регулировать и настраивать?

— Малышам мы отключаем эти функции. Постепенно они привыкают, и, когда становятся старше, им становится интереснее. Это конец начальной школы, средняя школа, старшая — они управляют своим аппаратами сами через специальную программу на телефоне, могут использовать их в качестве наушников. Сидят, слушают музыку, улыбаются. Можно самостоятельно менять программу в зависимости от ситуации — когда лучше слышать музыку, а когда — речь. Т.е. аппараты помогают в общении.

— После того, как дети получили новые слуховые аппараты, работа с ними в рамках проекта заканчивается?

— Нет, на этом работа с детьми и их семьями не заканчивается. Настройка, реабилитация, сопровождение, работа с сурдопедагогами — всё это часть проекта. Важно, чтобы работа проводилась с трёх сторон. Первая — это ребёнок и его родители, вторая — специалист-сурдоакустик и третья — сурдопедагог. Все вместе мы добиваемся результата, и качество жизни ребёнка и членов его семьи меняется кардинально.

От эффективности слухоречевой реабилитации напрямую зависит развитие и обучение детей с нарушениями слуха. Наблюдение у специалиста и специальные занятия достигают необходимой эффективности только при стопроцентной разборчивости речи для слабослышащего ребёнка, которую и обеспечивают современные слуховые аппараты.

— Много ли мест, специализированных организаций в регионе, где дети с нарушениями слуха могут получить такую помощь? Чем клиника «МастерСлух» отличается от других подобных учреждений?

— Мы единственный в регионе специализированный медицинский центр, который занимается реабилитацией слабослышащих детей в комплексном подходе при одновременной работе с каждым пациентом нескольких ключевых специалистов. Важно, что наш проект объединил тех, кому необходимо профессиональное сопровождение, с теми, кто хочет и может помочь.

Проект «Качество слуха» стал настоящим прорывом для семей, воспитывающих детей с нарушениями слуха. Благодаря совместным усилиям Всероссийского общества глухих, компании «МастерСлух» и благотворительного фонда «Лукойл» 15 мальчишек и девчонок получили возможность чувствовать себя более комфортно и уверенно, общаться со сверстниками без преград и просто радоваться простым вещам.

Этот проект — важный шаг в поддержке детей с нарушением слуха, доказывающий, что современные технологии и слаженная работа специалистов способны кардинально изменить качество их жизни. Подобные инициативы не только помогают конкретным семьям, но и формируют более инклюзивное общество, в котором каждый ребёнок, даже если он родился в семье неслышаших, имеет шанс на полноценное развитие и счастливое будущее.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Ознакомьтесь с инструкцией по применению.