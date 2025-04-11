Питомник «Калинково» вырастил саженцы и рассаду для вашего участка

Мечтаете о цветущем саде, ароматном фруктовом уголке или уютном зеленом пространстве? Вас ждёт в гости питомник «Калинково». Агрономы питомника учли особенности климатической зоны Калининградской области и вырастили следующий ассортимент по доступным ценам для всех.

Плодовые деревья и кустарники: Порадуйте себя богатым урожаем и витаминами, все саженцы готовы плодоносить.

  • Земляника ремонтантная: 650 руб. кассета (6 ячеек)
  • Ежевика крупноплодная (20-40 см) — 490 руб.
  • Смородина чёрная (20-40 см) 490 руб.
  • Крыжовник (20-40 см) 490 руб.
  • Лещина (60-80 см) 500 руб.
  • Яблоня 2-х летняя — 750 руб.

Хвойные растения: наслаждайтесь вечнозеленой красотой.

  • Туя западная Глобоза (40-60 см) 850 руб.
  • Туя Смарагд (80-100 см) 950 руб., (100-120 см) 1200 руб.
  • Можжевельники Блю Альпс и Холгер (40-60 см) 1200 руб.

Декоративные деревья и кустарники: создайте яркие акценты и неповторимую атмосферу.

  • Сирень обыкновенная (46-60 см) 750 руб.
  • Спирея Грефшейм (40-60 см) 500 руб.
  • Спирея Японская (20-40 см) 350 руб.
  • Спирея Иволистная (40-60 см) 500 руб.
  • Ива Хакуро Нишики (20-40 см) 490 руб.
  • Ива Извилистая (80-100 см) 750 руб.
  • Барбарис Тумберга (20-40 см) 390 руб.
  • Пузыреплодник Калинолистный (20-40 см) 390 руб.
  • Дерен Флавиромея (40-60 см) 550 руб.
  • Снежноягодник «Magic berry» (40-60 см) 550 руб.
  • Роза плетистая (20-40 см) 500 руб.
  • Роза Морщинистая (шиповник) (40-60 см) 390 руб.
  • И множество других прекрасных растений.

В ожидании покупателей цветочная рассада находится в теплице. Широкий ассортимент будет доступен уже в ближайшее время.

Саженцы и рассада выращены в нашем питомнике с соблюдением всех агротехнических норм и полностью готовы к высадке на вашем участке. Превратите ваш сад в настоящий райский уголок по доступным ценам!

Оформить заказ и получить дополнительную информацию можно в отделе продаж по тел. 8 4012 310 740.

Подписывайтесь на наши социальные сети и узнавайте новости «Калинково» первыми: vk.com/kalinkovo, t.me/kalinkovo_kaliningrad

Справка

Калинково питомник декоративных растений

Гвардейский р-н, пос. Калинково, 25А
+7 (4012) 31 07 40
kalinkovo.ru
Реклама. ООО «Калинково», ИНН 3905069847,
Есть мнение

Есть мнение: жизнь бесценна

Журналист Оксана Майтакова о бывшей бездомной кошке Мусе и о том, почему каждая жизнь, даже самая маленькая, заслуживает борьбы.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter