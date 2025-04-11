Питомник «Калинково» вырастил саженцы и рассаду для вашего участка

Мечтаете о цветущем саде, ароматном фруктовом уголке или уютном зеленом пространстве? Вас ждёт в гости питомник «Калинково». Агрономы питомника учли особенности климатической зоны Калининградской области и вырастили следующий ассортимент по доступным ценам для всех.
Плодовые деревья и кустарники: Порадуйте себя богатым урожаем и витаминами, все саженцы готовы плодоносить.
- Земляника ремонтантная: 650 руб. кассета (6 ячеек)
- Ежевика крупноплодная (20-40 см) — 490 руб.
- Смородина чёрная (20-40 см) 490 руб.
- Крыжовник (20-40 см) 490 руб.
- Лещина (60-80 см) 500 руб.
- Яблоня 2-х летняя — 750 руб.
Хвойные растения: наслаждайтесь вечнозеленой красотой.
- Туя западная Глобоза (40-60 см) 850 руб.
- Туя Смарагд (80-100 см) 950 руб., (100-120 см) 1200 руб.
- Можжевельники Блю Альпс и Холгер (40-60 см) 1200 руб.
Декоративные деревья и кустарники: создайте яркие акценты и неповторимую атмосферу.
- Сирень обыкновенная (46-60 см) 750 руб.
- Спирея Грефшейм (40-60 см) 500 руб.
- Спирея Японская (20-40 см) 350 руб.
- Спирея Иволистная (40-60 см) 500 руб.
- Ива Хакуро Нишики (20-40 см) 490 руб.
- Ива Извилистая (80-100 см) 750 руб.
- Барбарис Тумберга (20-40 см) 390 руб.
- Пузыреплодник Калинолистный (20-40 см) 390 руб.
- Дерен Флавиромея (40-60 см) 550 руб.
- Снежноягодник «Magic berry» (40-60 см) 550 руб.
- Роза плетистая (20-40 см) 500 руб.
- Роза Морщинистая (шиповник) (40-60 см) 390 руб.
- И множество других прекрасных растений.
В ожидании покупателей цветочная рассада находится в теплице. Широкий ассортимент будет доступен уже в ближайшее время.
Саженцы и рассада выращены в нашем питомнике с соблюдением всех агротехнических норм и полностью готовы к высадке на вашем участке. Превратите ваш сад в настоящий райский уголок по доступным ценам!
Оформить заказ и получить дополнительную информацию можно в отделе продаж по тел. 8 4012 310 740.
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