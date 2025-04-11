Питомник «Калинково» вырастил саженцы и рассаду для вашего участка

Мечтаете о цветущем саде, ароматном фруктовом уголке или уютном зеленом пространстве? Вас ждёт в гости питомник «Калинково». Агрономы питомника учли особенности климатической зоны Калининградской области и вырастили следующий ассортимент по доступным ценам для всех.

Плодовые деревья и кустарники: Порадуйте себя богатым урожаем и витаминами, все саженцы готовы плодоносить.

Земляника ремонтантная: 650 руб. кассета (6 ячеек)

Ежевика крупноплодная (20-40 см) — 490 руб.

Смородина чёрная (20-40 см) 490 руб.

Крыжовник (20-40 см) 490 руб.

Лещина (60-80 см) 500 руб.

Яблоня 2-х летняя — 750 руб.

Хвойные растения: наслаждайтесь вечнозеленой красотой.

Туя западная Глобоза (40-60 см) 850 руб.

Туя Смарагд (80-100 см) 950 руб., (100-120 см) 1200 руб.

Можжевельники Блю Альпс и Холгер (40-60 см) 1200 руб.

Декоративные деревья и кустарники: создайте яркие акценты и неповторимую атмосферу.

Сирень обыкновенная (46-60 см) 750 руб.

Спирея Грефшейм (40-60 см) 500 руб.

Спирея Японская (20-40 см) 350 руб.

Спирея Иволистная (40-60 см) 500 руб.

Ива Хакуро Нишики (20-40 см) 490 руб.

Ива Извилистая (80-100 см) 750 руб.

Барбарис Тумберга (20-40 см) 390 руб.

Пузыреплодник Калинолистный (20-40 см) 390 руб.

Дерен Флавиромея (40-60 см) 550 руб.

Снежноягодник «Magic berry» (40-60 см) 550 руб.

Роза плетистая (20-40 см) 500 руб.

Роза Морщинистая (шиповник) (40-60 см) 390 руб.

И множество других прекрасных растений.

В ожидании покупателей цветочная рассада находится в теплице. Широкий ассортимент будет доступен уже в ближайшее время.

Саженцы и рассада выращены в нашем питомнике с соблюдением всех агротехнических норм и полностью готовы к высадке на вашем участке. Превратите ваш сад в настоящий райский уголок по доступным ценам!

Оформить заказ и получить дополнительную информацию можно в отделе продаж по тел. 8 4012 310 740.

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