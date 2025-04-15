«Ганзейская ладья» объявляет о старте приемной кампании 2025 года

Лицей «Ганзейская ладья» объявляет набор в пятый и десятый классы. 

Пятый класс — с углубленным изучением математики, введением в физику и изучением математических основ программирования. 

В десятом классе обучение строится по мини-профилям (5-7 человек в профильной группе), планируется три профиля: информационно-технологический (математика, физика, информатика); гуманитарный (история, обществознание, литература, иностранный язык); естественно-научный (биология, химия).

В программе обучения — индивидуальное психологическое и педагогическое сопровождение, углубленная предметная подготовка, авторские спецкурсы, интенсивы по подготовке к олимпиадам, ОГЭ и ЕГЭ, проведение занятий на базе ведущих вузов Калининграда, экскурсии на профильные предприятия.

Прием на обучение в пятый класс осуществляется по итогам психолого-педагогической диагностики, в десятый — по итогам конкурса личных достижений ребенка: средний балл аттестата, результаты ОГЭ, грамоты и дипломы, подтверждающие призовые места в олимпиадах и иных учебных и внеучебных мероприятиях не ниже муниципального уровня.

Сообщаем также о возможности, в случае успешного прохождения психолого-педагогической диагностики и при наличии свободных мест поступить в 1–4, 6–9 и 11-й классы. 

Занятия проходят по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, 17.



Записаться на психолого-педагогическую диагностику, а также узнать подробную информацию о поступлении в лицей и стоимость обучения можно по ссылке  или по телефонам: 8 (4012) -66-20-02 Марта Викторовна. 

Внимание! В период с 12 по 23 мая лицей организует интенсив по русскому языку и математике для обучающихся 5–9 классов, желающих поступить на обучение в 2025–2026 учебном году и всех заинтересованных в повышении уровня знаний. Занятия будут проходить в малых группах три раза в неделю с 15.00 до 17.00. Ведущие занятий: опытные учителя лицея, обучающиеся которых традиционно побеждают в рейтинговых олимпиадах, получают максимальные баллы в рамках государственной итоговой аттестации.  Стоимость курса: 9000 (девять тысяч) рублей.  Запись по ссылке.




Лицей «Ганзейская ладья» — одна из старейших негосударственных общеобразовательных организаций Калининградской области.
Лицей традиционно входит в десятку лучших школ Калининградской области по уровню общего образования.
Лицей является школой-партнером НИУ «Высшая школа экономики» (г.  Москва).
Наши выпускники — успешные студенты ведущих вузов России и зарубежья.



Наши преимущества:
— лицензия на осуществление образовательной деятельности и государственная аккредитация;
— обучение в первую смену (8-е классы во вторую смену); 
— малокомплектные классы до 20 человек, позволяющие выстраивать персонифицированную модель обучения и воспитания;
— индивидуальные образовательные маршруты в основной и старшей школе;
— сетевое взаимодействие с организациями высшего профессионального образования в части реализации отдельных дисциплин и модулей учебного плана;
— непрерывное медицинское и психологическое сопровождение образовательного процесса.

Не упустите свой шанс. Добро пожаловать на борт «Ганзейской ладьи»! Чтобы подать заявку на поступление в лицей в 2025 году, необходимо заполнить форму на нашем сайте в разделе «Поступление в лицей».

Справка

Ганзейская ладья экономический лицей

г. Калининград, ул. Карла Маркса, 17
+7 (4012) 66 20 02
ganzeilad.ru
Реклама. Автономная некоммерческая организация Калининградский общеобразовательный экономический лицей «Ганзейская ладья», ИНН 3906385348
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