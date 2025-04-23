Спина скажет спасибо: современные операции по коррекции диастаза в Калининграде

Часто диастаз прямых мышц живота люди воспринимают как эстетическую проблему, когда живот может выглядеть выпирающим даже при нормальном весе. На практике расхождение мышц пресса нередко сопровождается болями в пояснице и изменением осанки, а также повышает риск образования грыж.

Особенно часто с этой проблемой сталкиваются молодые мамы, у которых после беременности и родов происходит ослабление соединительной ткани в передней брюшной стенке. В результате живот сохраняется даже после снижения веса, а физические нагрузки могут вызывать дискомфорт. Поэтому при подобных проявлениях не стоит откладывать визит к специалисту.

Операции по коррекции диастаза прямых мышц живота выполняют в клинике «Ситидок» в Калининграде. Особенность подхода заключается в применении сетчатых имплантов, которые надёжно укрепляют переднюю брюшную стенку и помогают избежать повторного расхождения мышц. Вид импланта и объём вмешательства подбираются индивидуально, чтобы результат максимально соответствовал анатомическим особенностям и образу жизни пациента.

Помимо улучшения внешнего вида, хирургическое лечение диастаза заметно улучшает самочувствие. Благодаря восстановлению мышечного каркаса живота снижается нагрузка на поясницу, уменьшаются боли в спине. Приведение мышц в нормальное состояние также помогает вернуться к более активному образу жизни.

В «Ситидоке» такие операции проводят опытные хирурги, которые специализируются на коррекции патологий брюшной стенки. Перед операцией пациенты проходят тщательную диагностику, чтобы исключить противопоказания и подобрать оптимальный план лечения.

Не менее важна грамотная реабилитация. В клинике для каждого пациента разрабатывается индивидуальный план восстановления, который помогает быстрее вернуться к активной жизни и закрепить результат пластики.

Если вы хотите избавиться от постоянного дискомфорта и восстановить привлекательный силуэт, обращайтесь в «Ситидок». Команда профессионалов поможет вам вернуть здоровье, красоту и хорошее самочувствие.

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