Избавляемся от мигрени: комплексный подход к лечению

Голова болит нестерпимо. Уже пройдены все необходимые обследования, но никаких изменений не обнаружено, а голова всё ещё болит.

Для начала давайте разберемся: что же такое мигрень?

Это хроническая патология нервной системы. Ведущий её признак — повторяющиеся приступы выраженной, часто пульсирующей головной боли. Приступ мигрени в общей сложности может длиться от 4 часов до трех суток. Если приступы головной боли возникают 15 раз в месяц и более, то в этом случае речь идёт уже о хронической мигрени.

Располагается боль в области лба, виска, либо глазницы и усиливается при физических нагрузках, движениях головой, наклонах. При мигрени могут быть и иные проявления: отсутствие аппетита, тошнота, реже — рвота, жидкий стул, заложенность носа, кишечная колика. Кроме того, при мигрени человек более чувствителен к свету или звуку, а потому старается уединиться в тихом месте.





Среди предрасполагающих к мигрени факторов можно отметить:

наследственность, гормональные сдвиги

особенности питания

вредные привычки

психологические факторы

приём некоторых медикаментов

иные факторы (смена погоды, яркий или мерцающий свет, громкий звук, резкие запахи и т.д.)

избыток либо нехватка сна

Особенностью этого заболевания является то, что каких-то характерных лабораторных тестов или инструментальных методов, способных подтвердить наличие мигрени, нет.

Лечение мигрени требует комплексного подхода. Важным является установление партнерских отношений между врачом и пациентом, объяснение природы заболевания и его последствий. Далее врач помогает уменьшить количество приступов мигрени, обучая пациента распознавать триггеры и избегать их. Следующий этап — купирование приступов мигрени, что достигается медикаментозной терапией. Поэтапный подход к терапии мигрени является наиболее эффективным и рентабельным.

Лечение хронической головной боли отличается от лечения редких приступов, при которых достаточно принять болеутоляющие препараты. Одним из эффективных методов лечения хронической мигрени является ботулинотерапия.

Ботулотоксин (Ботулинический нейропротеин), часто называемый «Ботокс», активно применяется в косметологии и незаменим в борьбе с признаками старения. Но далеко не каждый знает, что инъекции ботулотоксина могут помочь в борьбе с болью и патологическим мышечным напряжением.

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