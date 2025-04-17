«Планета Спорт»: только четыре дня скидка 35% на велосипеды Trinx!

Велосезон открыт, и «Планета Спорт» объявляет: только четыре дня, с 18 по 21 апреля, скидка 35% на новое поступление велосипедов Trinx!

Не упустите возможность приобрести качественный и стильный велосипед по выгодной цене! Сделайте свой выбор из большого ассортимента моделей различных стилей и цветов!

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Поймайте выгоду и отправляйтесь на велопрогулку уже сегодня!

Акция действительна во всех магазинах сети «Планета Спорт»,  в том числе в интернет-магазине. Скидка по акции не суммируется с другими скидками, акциями и спецпредложениями. Бонусы при совершении покупки не используются, но накопления идут.

Больше акций и новостей у нас в ВК и Tелеграм: @planetasportplus

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г. Советск, ул. Победы, 25
+7 (4012) 97 12 51
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г. Калининград, пр-т Ленинский, 133
+7 (4012) 37 72 80
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г. Калининград, пр-т Советский, 39
+7 (4012) 37 72 60
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г. Калининград,
+7 (4012) 38 88 97
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Есть мнение

Есть мнение: жизнь бесценна

Журналист Оксана Майтакова о бывшей бездомной кошке Мусе и о том, почему каждая жизнь, даже самая маленькая, заслуживает борьбы.

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