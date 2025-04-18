Рыба мечты: сеть кафе «Промрыба» приглашает отведать новинки этого сезона

Наверное, каждый, кто бывает в Зеленоградске, пробовал шаверму от «Промрыбы» или хотя бы видел очереди, которые выстраиваются к небольшому кафе у променада. Эта шаверма не раз попадала в шоу о путешествиях и становилась «звездой» соцсетей, её стремятся попробовать и российские тревел-блогеры, и туристы из Китая. Да-да, если вбить в поиск по китайской соцсети слово «Промрыба», вы увидите сотни фотографий шавермы на фоне моря в Зеленоградске. А калининградцы могут есть её хоть каждый день — и теперь для этого совсем не обязательно даже ехать на море.

В мае 2024 года «Промрыба» открылась на Ленинском проспекте. Теперь в новом формате — это полноценный ресторан, работающий по системе самообслуживания, с удобным зонированием, стильным интерьером и летней террасой. Уже ждём лето, чтобы устраивать на ней пикники! Ещё одно кафе «Промрыба» появилось этой зимой в Рыбной деревне — на Октябрьской, 12. Это небольшое заведение, где удобно перекусить после прогулки по главным достопримечательностям. А главное, в обоих точках в Калининграде есть та самая шаверма.





Самый большой ассортимент вы найдёте в«Промрыбе» на Ленинском проспекте. Недавно здесь обновили меню, так что сделать выбор будет непросто. Но попробуем дать подсказки. Холодные и горячие закуски отлично сочетаются с напитками, которые представлены в меню. Например, прекрасным дополнением к пенному станут «семечки» из мидий с фирменным соусом или рыбные пирожки — посикунчики с соусом «свит чили». Для обычного перекуса подойдут простые и понятные блюда из рыбы: селёдка суточного посола с ржаными гренками, карпаччо из кильки или позиция со звучным названием «поебуриха» — переосмысление привычной строганины из пеламиды.

На обед можно выбрать наваристую уху, калкана или скумбрию на гриле: вкусно, сытно и доступно. Любители необычных блюд оценят буйабес — рыбный суп французской кухни. Вместо популярного том-яма в раздел первых блюд вошла авторская версия — суп-лапша с морепродуктами. Есть в меню и та самая шаверма — с тунцом, с кальмаром, с судаком, с креветкой, с мидиями, вегетарианская с печёным перцем и знаковая позиция — шаверма с крабом.





Ко Дню селёдки в апреле в «Промрыбе» на Ленинском подготовили специальное предложение: шаверму с копченой скумбрией, спешите попробовать. Подробности можно будет узнать при посещении кафе.

На фирменном сайте можно ознакомиться с ассортиментом и оформить самовывоз к нужному времени. Есть и доставка, причём в пятницу и субботу она работает до трёх ночи — тусовщики, берите на заметку. Хотя мы рекомендуем всё-таки дойти до самого кафе, чтобы насладиться горячими, только что приготовленными блюдами.

Все упомянутые напитки являются безалкогольными