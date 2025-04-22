Какая школа находится рядом?

Школа рядом — это та школа, которая рядом с семьей.

Калининградский морской лицей (КМЛ) начал приемную кампанию на 2025–2026 учебный год и приглашает всех желающих на День открытых дверей 26 апреля 2025 года в 11:00.

Участие в этом событии — прекрасная возможность для учащихся 6-х, 7-х и 9-х классов школ Калининграда и области познакомиться ближе с нашим учебным заведением для последующего в нем обучения.

Приём в лицей осуществляется без экзаменов, но возможно короткое собеседование с учеником по математике с целью определения уровня обученности по предмету. Прием иностранных и приезжих граждан ведется на основании положения «О порядке приеме обучающихся в МАОУ КМЛ»

Расположение лицея в стенах Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота (БГАРФ) и сотрудничество с этим вузом дает лицею доступ к новейшим технологиям, современной инфраструктуре и опыту ведущих специалистов отрасли.


В лицее обучаются дети с 7-го по 11-й классы. Высокие результаты по ЕГЭ и ОГЭ по профильным математике и физике — результат целенаправленной работы команды опытных и высококвалифицированных учителей, которые индивидуально подходят к каждому ученику, помогая раскрыть его потенциал и достичь максимальных результатов.

В лицее работают 10-й и 11-й инженерные судостроительные классы, ученики которых участвуют и получают признание своих проектов как в школьных инженерных конкурсах, так и в конкурсе судостроительного завода «Янтарь» «Инженер года». Лицеисты получают знания и навыки в области судостроения, а лучшие выпускники имеют возможность получить целевое направление на обучение в ведущих вузах региона с гарантированным трудоустройством на судостроительных предприятиях. Мы готовим настоящих будущих профессионалов, востребованных на рынке труда.

Увлекательные летние шлюпочные практики на реке Преголе позволят вашим детям почувствовать себя настоящими моряками, а многочисленные клубы по интересам — спортивный, театральный, музейное дело, литературный, краеведческий, военно-патриотический и другие — помогут им раскрыть свои таланты и увлечения, найти новых друзей и наполнить школьную жизнь яркими красками.



В нашем лицее царит атмосфера взаимного уважения, поддержки и сотрудничества. Мы создаем условия для того, чтобы каждый ученик мог достичь успеха, реализовать свой потенциал и стать уверенным в себе человеком.

День открытых дверей — это шанс не только увидеть наш лицей своими глазами, но и пообщаться с преподавателями, учениками и руководством, задать все интересующие вопросы и убедиться, что КМЛ — это именно то место, которое рядом с вашей семьей, а часто и рядом с домом, где ребенок сможет получить качественное образование, развить свои способности и подготовиться к успешной взрослой жизни.

Ждем вас 26 апреля в 11:00 по адресу: Калининград. ул. Озёрная, 30 (УК-2).! Не упустите эту уникальную возможность! Приходите и убедитесь сами!

Телефон для справок: 8(4012) — 95-17-37


Справка

Калининградский морской лицей

г. Калининград, ул. Озерная, 30
+7 (4012) 95 17 37
maoukml.gosuslugi.ru
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