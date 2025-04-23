Концентрат выгод от Jetour: объявлено еще больше привилегий в апреле 2025 года

В официальном дилерском центре бренда Jetour в Калининграде можно будет познакомиться сразу с чётырьмя моделями.

Jetour X70 Plus 2024. Сумма выгод до 1 050 000 рублей.

Из чего складывается эта цифра:

— прямая выгода минус 300 000 рублей;
— выгода по программе «Трейд-ин» минус 200 000 рублей;
— выгода при покупке в кредит** минус 400 000 рублей.
— выгода по программе «Для особых категорий граждан» 150 000 рублей.

Стоимость Jetour X70 Plus 2024 со всеми выгодами — от 2 049 900 рублей.

Плюс компенсация стоимости КАСКО* в размере 50 000 рублей.


Jetour T2. Сумма выгод до 800 000 рублей.

Из чего складывается эта цифра:

— выгода по программе «трейд-ин» минус 100 000 рублей;
— выгода при покупке в кредит** минус 500 000 рублей.
— выгода по программе «Для особых категорий граждан» 200 000 рублей.

Стоимость Jetour T2 со всеми выгодами. Комплектация Voyage — 3 259 000 рублей, комплектация Expedition — 3 549 000 рублей, Discovery — 3 749 000 Рублей.

Плюс компенсация стоимости КАСКО* в размере 50 000 рублей.


Jetour Dashing AWD 8AT 2024 года. Сумма выгод до 1 180 000 рублей.

Из чего складывается эта цифра:

— прямая выгода минус 200 000 рублей;
— выгода по программе «Лояльный трейд-ин» минус 400 000 рублей;
— выгода при покупке в кредит** минус 400 000 рублей.
— выгода по программе «Для особых категорий граждан» 180 000 рублей.

Стоимость Jetour Dashing AWD 8AT со всеми выгодами. Комплектация Luxury — 2 569 000 рублей, комплектация Sport — 2 719 000 рублей.

Плюс компенсация стоимости КАСКО* в размере 50 000 рублей.


Jetour Dashing Luxury 1.6. Сумма выгод до 1 030 000 рублей.

Из чего складывается эта цифра:

— прямая выгода минус 280 000 рублей;
— выгода по программе «Трейд-ин» минус 200 000 рублей;
— выгода при покупке в кредит** минус 400 000 рублей.
— выгода по программе «Для особых категорий граждан» 150 000 рублей.

Стоимость Jetour Dashing Luxury 1.6 со всеми выгодами — 2 259 900 рублей.

Плюс компенсация стоимости КАСКО* в размере 50 000 рублей.


Все выгоды действуют до 30 апреля 2025 года. На все остальные модели Jetour цены не менее привлекательные! Для записи на тест-драйв звоните по номеру +7(4012) 99-96-90.

Не оферта. Подробные условия выгод и специальных условий доступны на нашем сайте.
*КАСКО в страховых кампаниях ПАО «Группа Ренессанс Страхование», САО «ВСК», САО «РЕСО-Гарантия». АО «ГСК «ЮГОРИЯ», АВТОКЛУБ ООО, ПАО «ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ» , СТРАХОВОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВСК», Акционерное общество «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ», ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ АО, ИНГОССТРАХ СПАО, САО «РЕСО-ГАРАНТИЯ», Публичное акционерное общество СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «РОСГОССТРАХ», Общество с ограниченной ответственностью «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «СОГЛАСИЕ»
**Банки-партнеры: БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), Акционерное общество «ОТП БАНК», Акционерное общество «СОВКОМБАНК СТРАХОВАНИЕ», Общество с ограниченной ответственностью «А24 АГЕНТ»

Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Справка

Jetour Официальный дилер Jetour в Калиниграде

г. Калининград, ул. Дзержинского, 130
+7 (4012) 99-96-90
www.jetour-dynamica.ru
Вконтакте
Реклама. ООО «Динамика Калининград ММР», ИНН 3906291795
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