Школа № 58 приглашает выпускников 9-х классов на день открытых дверей 2025

В субботу, 26 апреля, с 08:30 до 13:00 приглашаем девятиклассников всех школ Калининградской области и их родителей стать участниками «Весенней школы – 2025».
«Весенняя школа» — это интенсив, который поможет ребятам построить свою образовательную траекторию, погрузиться в интересные темы и на один день стать учениками старшей лиги МАОУ СОШ № 58.
«Весенняя школа» — возможность выпускникам 9-х классов поработать с тьюторами, попробовать построить свою дальнейшую образовательную траекторию и погрузиться в темы, выходящие за рамки программы, а также завести новые знакомства, провести время в хорошей компании и снять эмоциональное напряжение по поводу своей учёбы.
Коротко о нашей школе
Ученики для нас — личности, мы ценим индивидуальность каждого. Ребята успевают учиться и отдыхать, посещать кружки и занятия тематических профильных программ, профориентационные мероприятия, участвуют в программах стажировок на площадках ведущих высших учебных заведений Калининградской области, Москвы и Санкт-Петербурга, взаимодействуют со специалистами больших компаний, индустрий в разных форматах, занимаются благотворительностью и принимают активное участие в жизни и событиях.
Подробнее о школе вы можете узнать на нашем сайте.
Много увлекательного ждёт учеников, которые придут в 10-й класс старшей лиги Школы 58 и станут частью большой команды индивидуальностей!
О «Весенней школе»
В «Весенней школе» участники:
- сформулируют свои образовательные цели при поддержке тьюторов и поймут, что им интересно;
- получат новые академические знания за пределами школьной программы, углубятся в интересную для себя область;
- поработают с тьюторами, учителями Школы № 58 — со взрослыми, которые увлечены своим делом;
- проанализируют свои результаты на школе вместе с тьюторами, получат обратную связь, увидят, как можно строить учёбу, отталкиваясь от собственных запросов;
- потренируют навыки самоорганизации, учебной самостоятельности, увидят, какой интересной бывает учёба;
- наметят свою дальнейшую образовательную траекторию в старшей Школе;
- смогут обрести новые знакомства с ребятами из других школ;
- погрузятся в атмосферу Школы № 58, поработают в наших мастерских и лабораториях.
Каждый зарегистрированный участник сможет выбрать два интересных для себя курса от наших учителей
Описание курсов
- Курс «Интерактивная анатомия»
- Курс «Практическая химия»
- Курс «Алгебра (Исследование функций)»
- Курс «Нейросети: Твой цифровой репетитор»
- Курс «Программирование: от линейного алгоритма до бинарного поиска за один час»
- Курс «мастер класс по теме: Социальный прогресс»
- Курс «Литература и ИИ: грани разумного»
- Курс «Медицинские фантомы»
- Курс «Индекс точки»
Обратите внимание! Мы постараемся учесть все пожелания учеников, но набор в некоторые группы может быть ограничен. Тем, кто не попал на желаемый курс, будут предложены смежные альтернативы во время регистрации.
Что еще ждет участников:
- Работа с тьюторами: специалисты помогут ребятам поставить вопросы и гипотезы о собственных интересах и учёбе;
- Развитие метапредметных навыков;
- Рефлексия и много обратной связи;
- Дружелюбная атмосфера и неформальное общение со сверстниками;
На встрече родители узнают о школе 58:
- Как организован учебный процесс в старшей лиге;
- Чему учат в старшей лиге;
- Как их дети могут стать старшеклассниками;
- О внеучебной жизни.
Что в итоге?
Участники сформулируют свои образовательные запросы, получат новые академические знания, научатся делать выбор, осознанно подходить к обучению. Увидят, какой разной бывает учёба, познакомятся с интересными взрослыми и пообщаются со сверстниками из других школ. Поймут, как можно влиять на своё образование и подстраивать его под собственные запросы. Еще участники «Весенней школы» получат сертификаты, которые станут основанием для дополнительного балла при подаче документов в нашу школу!
Где всё будет происходить и что брать с собой?
Место проведения
МАОУ СОШ № 58 по адресу: ул. Артиллерийская, 61.
У нас есть всё необходимое для проведения занятий — классы с комфортной мебелью и современным оборудованием, столовая, кабинет врача, гардероб. В школе действует пропускной режим. На каждом этаже есть питьевой фонтанчик. Всех гостей «Весенней школы» мы угощаем обедом.
Что нужно брать с собой?
Список будет небольшой и похож на обычный набор ученика: ручки, тетрадь и сменная обувь (сменить обувь можно в гардеробе).
Всем участникам — родителям и детям, кто хочет принять участие в «Весенней школе», необходимо зарегистрироваться по ссылкам:
Регистрация учащихся и родителей:
Регистрация для девятиклассников:
Регистрация для родителей:
Присоединиться к весенней школе можно, даже если ты сейчас находишься в другом регионе нашей страны — семьи, которые планируют переезжать в прекрасную Калининградскую область и поступить в нашу школу, могут отразить это по ссылке регистрации родителей.
Программа
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08:30 – 09:00
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Сбор и регистрация гостей (Холл 1-го этажа)
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09:00 – 09:20
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Для девятиклассников: Открытие «Весенней школы» (Актовый зал)
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09:25 – 09:30
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Перерыв, переход на 1-й курс
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09:30 – 10:25
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Для девятиклассников: Занятие на 1-м курсе (на выбор при регистрации)
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10:25 – 10:30
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Перерыв, переход на 2-й курс
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10:30 – 11:25
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Занятие на 2-м курсе (на выбор при регистрации)
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11:25 – 12:00
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Обед в школьной столовой (1 этаж) – в этот день мы угостим каждого участника «Весенней школы»
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12:00
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Сбор по тьюториалам (группы для рефлексии) в холле 1-го этажа
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12:05 – 12:45
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Групповые тьюториалы
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12.45 – 13:00
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Подведение итогов Весенней школы (Актовый зал)
Мы будем рады ответить на ваши вопросы:
brodova@58shkola.ru куратор Старшей лиги, заместитель директора, Любовь Викторовна Бродова.