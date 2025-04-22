Школа № 58 приглашает выпускников 9-х классов на день открытых дверей 2025

В субботу, 26 апреля, с 08:30 до 13:00 приглашаем девятиклассников всех школ Калининградской области и их родителей стать участниками «Весенней школы – 2025».

«Весенняя школа» — это интенсив, который поможет ребятам построить свою образовательную траекторию, погрузиться в интересные темы и на один день стать учениками старшей лиги МАОУ СОШ № 58.

«Весенняя школа» — возможность выпускникам 9-х классов поработать с тьюторами, попробовать построить свою дальнейшую образовательную траекторию и погрузиться в темы, выходящие за рамки программы, а также завести новые знакомства, провести время в хорошей компании и снять эмоциональное напряжение по поводу своей учёбы. 


Коротко о нашей школе

Ученики для нас — личности, мы ценим индивидуальность каждого. Ребята успевают учиться и отдыхать, посещать кружки и занятия тематических профильных программ, профориентационные мероприятия, участвуют в программах стажировок на площадках ведущих высших учебных заведений Калининградской области, Москвы и Санкт-Петербурга, взаимодействуют со специалистами больших компаний, индустрий в разных форматах, занимаются благотворительностью и принимают активное участие в жизни и событиях.

Подробнее о школе вы можете узнать на нашем сайте.

Много увлекательного ждёт учеников, которые придут в 10-й класс старшей лиги Школы 58 и станут частью большой команды индивидуальностей!

О «Весенней школе»

В «Весенней школе» участники:

  • сформулируют свои образовательные цели при поддержке тьюторов и поймут, что им интересно;
  • получат новые академические знания за пределами школьной программы, углубятся в интересную для себя область;
  • поработают с тьюторами, учителями Школы № 58 — со взрослыми, которые увлечены своим делом;
  • проанализируют свои результаты на школе вместе с тьюторами, получат обратную связь, увидят, как можно строить учёбу, отталкиваясь от собственных запросов;
  • потренируют навыки самоорганизации, учебной самостоятельности, увидят, какой интересной бывает учёба;
  • наметят свою дальнейшую образовательную траекторию в старшей Школе;
  • смогут обрести новые знакомства с ребятами из других школ;
  • погрузятся в атмосферу Школы № 58, поработают в наших мастерских и лабораториях.

Каждый зарегистрированный участник сможет выбрать два интересных для себя курса от наших учителей

Описание курсов

  • Курс «Интерактивная анатомия»
  • Курс «Практическая химия»
  • Курс «Алгебра (Исследование функций)»
  • Курс «Нейросети: Твой цифровой репетитор»
  • Курс «Программирование: от линейного алгоритма до бинарного поиска за один час»
  • Курс «мастер класс по теме: Социальный прогресс»
  • Курс «Литература и ИИ: грани разумного»
  • Курс «Медицинские фантомы»
  • Курс «Индекс точки»

Обратите внимание! Мы постараемся учесть все пожелания учеников, но набор в некоторые группы может быть ограничен. Тем, кто не попал на желаемый курс, будут предложены смежные альтернативы во время регистрации. 


Что еще ждет участников:

  • Работа с тьюторами: специалисты помогут ребятам поставить вопросы и гипотезы о собственных интересах и учёбе;
  • Развитие метапредметных навыков;
  • Рефлексия и много обратной связи;
  • Дружелюбная атмосфера и неформальное общение со сверстниками;

На встрече родители узнают о школе 58:

  • Как организован учебный процесс в старшей лиге;
  • Чему учат в старшей лиге;
  • Как их дети могут стать старшеклассниками;
  • О внеучебной жизни.

Что в итоге?

Участники сформулируют свои образовательные запросы, получат новые академические знания, научатся делать выбор, осознанно подходить к обучению. Увидят, какой разной бывает учёба, познакомятся с интересными взрослыми и пообщаются со сверстниками из других школ. Поймут, как можно влиять на своё образование и подстраивать его под собственные запросы. Еще участники «Весенней школы» получат сертификаты, которые станут основанием для дополнительного балла при подаче документов в нашу школу!

Где всё будет происходить и что брать с собой?

Место проведения

МАОУ СОШ № 58 по адресу: ул. Артиллерийская, 61.
У нас есть всё необходимое для проведения занятий — классы с комфортной мебелью и современным оборудованием, столовая, кабинет врача, гардероб. В школе действует пропускной режим. На каждом этаже есть питьевой фонтанчик. Всех гостей «Весенней школы» мы угощаем обедом.

Что нужно брать с собой?

Список будет небольшой и похож на обычный набор ученика: ручки, тетрадь и сменная обувь (сменить обувь можно в гардеробе).


Всем участникам — родителям и детям, кто хочет принять участие в «Весенней школе», необходимо зарегистрироваться по ссылкам:

Регистрация учащихся и родителей:

Регистрация для девятиклассников:

Регистрация для родителей:

Присоединиться к весенней школе можно, даже если ты сейчас находишься в другом регионе нашей страны — семьи, которые планируют переезжать в прекрасную Калининградскую область и поступить в нашу школу, могут отразить это по ссылке регистрации родителей.

Программа

08:30 – 09:00

Сбор и регистрация гостей (Холл 1-го этажа)

09:00 – 09:20  

Для девятиклассников: Открытие «Весенней школы» (Актовый зал)

Для родителей: Экскурсия по Школе

09:25 – 09:30

Перерыв, переход на 1-й курс

09:30 – 10:25  

Для девятиклассников: Занятие на 1-м курсе (на выбор при регистрации)

Для родителей: Встреча с администрацией Школы (Актовый зал)

10:25 – 10:30

Перерыв, переход на 2-й курс

10:30 – 11:25

Занятие на 2-м курсе (на выбор при регистрации)

11:25 – 12:00

Обед в школьной столовой (1 этаж) – в этот день мы угостим каждого участника «Весенней школы»

12:00

Сбор по тьюториалам (группы для рефлексии) в холле 1-го этажа

12:05 – 12:45

Групповые тьюториалы

12.45 – 13:00

Подведение итогов Весенней школы (Актовый зал)




Мы будем рады ответить на ваши вопросы:
brodova@58shkola.ru куратор Старшей лиги, заместитель директора, Любовь Викторовна Бродова.

Справка

Средняя общеобразовательная школа 58

г. Калининград, ул. Артиллерийская, 61
+7 (4012) 97 37 58
58shkola.ru
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