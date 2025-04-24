Лето начинается здесь!

Парк аттракционов «Юность» приглашает всех жителей и гостей города на грандиозный праздник открытия летнего сезона!

Дата: 1 мая, начало в 14:00. Вход свободный!

  • Яркая концертная программа: музыкально-развлекательное шоу с зажигательными песнями и танцами.

  • Средневековый балаган: погружение в эпоху рыцарских турниров и ярмарочной атмосферы.

  • Анимация для самых маленьких: сказочные герои проведут детский праздник с играми и конкурсами.

  • Авторская фотозона: яркие костюмы и необычные декорации сделают ваши фото оригинальными и стильными.

  • Классные аттракционы: захватывающее путешествие на высоте, полное восторгов и азарта!

Ваше лето начинается здесь — в парке аттракционов «Юность»!

Пусть ваше лето начнётся с ярких красок и незабываемых эмоций! Встреча с друзьями, новые знакомства, море удовольствий и отличное настроение гарантированы каждому гостю. Этот день станет прекрасным началом целого сезона удивительных приключений и теплых воспоминаний!

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Справка

Юность Парк аттракционов, крытый каток

г. Калининград, ул. Тельмана, 3
+7 981 456 76 75
+7 (4012) 97 33 44
park-unost.ru
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