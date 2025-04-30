В Гвардейске «МегаФон» усилил мобильный интернет

Инженеры компании улучшили сетевую инфраструктуру в городе Гвардейске Калининградской области, где располагается средневековый замок Тапиау. Теперь местные жители и многочисленные туристы смогут пользоваться услугами оператора на скорости до 80 Мбит⁄с.

Тапиау — один из самых сохранившихся замков в Европе и визитная карточка Гвардейска. Крепость была основана в XIII веке тевтонскими рыцарями и служила для охраны границы и обороны подступов к Кёнигсбергу. На сегодняшний день для посетителей доступны северо-западный флигель и подвальные помещения восточного флигеля, где представлены как постоянные выставки, так и временные экспозиции. По данным аналитиков «МегаФона», в этом году узнать историю Гвардейска и увидеть древнюю твердыню приехали туристы из 70 регионов России.

Чтобы обеспечить в туристической локации надёжную голосовую связь и доступ к быстрому мобильному интернету, представлены как постоянные выставки, так и временные экспозиции. «МегаФон» расширил сеть LTE в среднечастотном диапазоне. Этот диапазон обеспечивает наилучшее качество мобильных сервисов за счёт проникающей способности частот. Обновленная телекоммуникационная инфраструктура охватила качественными услугами связи всю территорию популярного туристического объекта.

«Калининградская область очень гостеприимный регион. К нам приезжают туристы со всей страны, чтобы отдохнуть, насладиться природой и увидеть старинные памятники архитектуры, которые расположены по всей области. И, конечно, они делятся своими позитивными эмоциями с родными и близкими в сети — по нашим данным, интернет-трафик в туристических локациях уже вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. Поэтому мы улучшаем нашу инфраструктуру не только в столице, но и в отдаленных территориях, чтобы абоненты всегда оставались на связи и чувствовали себя комфортно», — отметил директор «МегаФона» в Калининградской области Сергей Лихобабин.

Одновременно с ростом скорости передачи данных в городе существенно выросла устойчивость инфраструктуры и ёмкость сети — даже при повышенной нагрузке абоненты получат высокое качество связи. Инфраструктурные мероприятия также расширили возможности звонков в VoLTE (голос в сети четвёртого поколения). Эта технология обеспечивает мгновенное соединение и более чёткий звук во время разговора.