В Гвардейске «МегаФон» усилил мобильный интернет

Инженеры компании улучшили сетевую инфраструктуру в городе Гвардейске Калининградской области, где располагается средневековый замок Тапиау. Теперь местные жители и многочисленные туристы смогут пользоваться услугами оператора на скорости до 80 Мбит⁄с.

Тапиау — один из самых сохранившихся замков в Европе и визитная карточка Гвардейска. Крепость была основана в XIII веке тевтонскими рыцарями и служила для охраны границы и обороны подступов к Кёнигсбергу. На сегодняшний день для посетителей доступны северо-западный флигель и подвальные помещения восточного флигеля, где представлены как постоянные выставки, так и временные экспозиции. По данным аналитиков «МегаФона», в этом году узнать историю Гвардейска и увидеть древнюю твердыню приехали туристы из 70 регионов России.    

Чтобы обеспечить в туристической локации надёжную голосовую связь и доступ к быстрому мобильному интернету, представлены как постоянные выставки, так и временные экспозиции. «МегаФон» расширил сеть LTE в среднечастотном диапазоне. Этот диапазон обеспечивает наилучшее качество мобильных сервисов за счёт проникающей способности частот. Обновленная телекоммуникационная инфраструктура охватила качественными услугами связи всю территорию популярного туристического объекта.

«Калининградская область очень гостеприимный регион. К нам приезжают туристы со всей страны, чтобы отдохнуть, насладиться природой и увидеть старинные памятники архитектуры, которые расположены по всей области. И, конечно, они делятся своими позитивными эмоциями с родными и близкими в сети — по нашим данным, интернет-трафик в туристических локациях уже вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. Поэтому мы улучшаем нашу инфраструктуру не только в столице, но и в отдаленных территориях, чтобы абоненты всегда оставались на связи и чувствовали себя комфортно», — отметил директор «МегаФона» в Калининградской области Сергей Лихобабин.

Одновременно с ростом скорости передачи данных в городе существенно выросла устойчивость инфраструктуры и ёмкость сети — даже при повышенной нагрузке абоненты получат высокое качество связи. Инфраструктурные мероприятия также расширили возможности звонков в VoLTE (голос в сети четвёртого поколения). Эта технология обеспечивает мгновенное соединение и более чёткий звук во время разговора.

Справка

МегаФон оператор связи

Багратионовский р-н, г. Багратионовск, ул. Калининградская, 5
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru

МегаФон оператор связи

Балтийский р-н, г. Балтийск, пр-т Ленина, 60А
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru

МегаФон оператор связи

Полесский р-н, г. Полесск, ул. Калининградская, 9
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru

МегаФон оператор связи

Гвардейский р-н, г. Гвардейск, ул. Гагарина, 5А
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru
Все филиалы
Реклама. ПАО «МегаФон», ИНН 7812014560
Есть мнение

Есть мнение: жизнь бесценна

Журналист Оксана Майтакова о бывшей бездомной кошке Мусе и о том, почему каждая жизнь, даже самая маленькая, заслуживает борьбы.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter