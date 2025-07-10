Апарт-отель «Лазурь»: отдыхайте и зарабатывайте на популярном курорте

«Лазурь» — современный и элегантный апарт-отель в Светлогорске с оригинальным, запоминающимся дизайном, в абсолютной гармонии с окружающей архитектурой старинного курорта. Не позволяйте отличной возможности ускользнуть от вас, пока цена на апартаменты в уже готовом комплексе «Лазурь» остается привлекательной: сегодня билет в мир высокодоходных инвестиций — от 7,5 млн. руб. Уже продано более 60% апартаментов.

Стремительный рост числа выводимых в продажу, а также анонсированных проектов апартаментов подкрепляется серьезным спросом на такой формат недвижимости со стороны как корпоративных, так и частных инвесторов. Несмотря на изменение ключевой ставки и условий кредитования в 2024-2025 году, инвестиции в недвижимость показывают стабильность, хотя инвесторы теперь тщательнее следят за ситуацией и выбирают лоты, демонстрирующие только самую высокую доходность в текущих реалиях. Лучшие проекты сегодня реализуются в наиболее привлекательных местах с отличной локацией и всей необходимой для жизни инфраструктурой вокруг. Что естественным образом повышает и стоимость таких лотов, и цену аренды, позволяя инвесторам получать более высокий арендный доход.В наступающем сезоне главным фактором риска для отдыха на юге, безусловно, станут экологические проблемы после разлива мазута в Керченском проливе в конце прошлого года. Этот фактор определит новые потенциальные точки роста рынка за счет переадресации на калининградское направление потока туристов с черноморского побережья. Туристический поток в Калининградскую область по итогам 2024 года составил 2,3 млн человек, в 2025 году ожидается рост еще на 10-12% от этого показателя. Именно поэтому в калининградском аэропорту Храброво уже готовятся к приему «Джамбо Джетов» (самолетов большей вместимости) для летних полетов из Москвы и Петербурга. Однако, рост потока вызывает дефицит качественных средств размещения для гостей «среднего сегмента», особенно это заметно по калининградским курортам.Сегодня, например, в Светлогорске наиболее растущая ниша — курортные апартаменты, спрос на которые будет расти в среднесрочной перспективе. Причем для инвестиций в доходную недвижимость сейчас самый что ни на есть подходящий момент, принимая во внимание, что сезон 2025 года обещает быть ажиотажным. Поэтому прямо сейчас стоит обратить пристальное внимание на покупку качественных доходных апартаментов в хорошей локации именно в курортном Светлогорске. Компания МПК реализует в Светлогорске комплекс апартаментов «Лазурь» в уникальной локации, подобных которой в центре города в настоящее время нет, а может быть, уже и не будет.Именно в этой знаковой локации есть все то, что необходимо для комфортной курортной жизни — отличная транспортная доступность, а также вся необходимая инфраструктура в изобилии. Одной из отличительных особенностей проекта является комфортная подземная парковка, что для центра Светлогорска большая редкость. Апартаменты оформляются в собственность, которой инвестор распоряжается на свое усмотрение. «Лазурь» предлагает большую вариативность форматов апартаментов, что отвечает любым запросам современного рынка.

Поскольку комплекс апартаментов «Лазурь» уже сдан, это дает великолепный шанс заработать отличные деньги уже в этом сезоне, по прогнозам на который загрузка в апарт-отелях составит до 95-100%.