Они вернулись: новые Kia Rio, Solaris и Creta появились в автосалонах России

В 2022 году, как и многие другие мировые автопроизводители, Kia и Hyundai столкнулись с ограничениями поставок новых автомобилей в Россию. Однако, в отличие от японских и европейских концернов, которые полностью покинули наш рынок, корейские бренды не объявили об уходе. У Kia и Hyundai по-прежнему есть представительства в стране, а дилеры продолжают выполнять свои обязательства перед клиентами, обеспечивая поставки запасных частей для гарантийного и постгарантийного обслуживания.

И вот наконец-то свершилось: в автосалонах России появились новые модели, производимые на уже знакомом всем заводе Hyundai* в Санкт-Петербурге — AGR Automotive Group. В продажу вернулись знакомые и любимые автомобили: Kia Rio, Solaris, Creta и Rio X. Все они продаются с гарантией и, по информации от представителя бренда, ничем не отличаются по качеству и исполнению от привычных нам моделей. Так, с момента нового запуска завода, в России выпустили уже 30 тыс. автомобилей бренда Solaris. В 2024 году модельный ряд состоял из кроссоверов HC (Hyundai Creta) и седанов HS (Hyundai Solaris), с 2025-го стали выпускать седаны KRS (Kia Rio) и кросс-хэтчбеки KRX (Kia Rio X).


В Калининграде на сегодняшний день официальный представитель бренда Solaris — дилерский центр «ДО-КАР», расположенный по адресу Московский проспект, 207. В автосалоне представлены все модели, производимые на заводе АГР, в различных комплектациях и цветовых решениях. Полный ассортимент и актуальные цены доступны на сайте.

На данный момент новые автомобили Solaris и Kia можно приобрести с выгодой до 210 000 рублей, воспользовавшись программой трейд-ин. Также действует субсидированный кредит** со ставкой всего 0,01% на срок до 60 месяцев.

Если вы ждали возвращения легендарных автомобилей, то этот день настал! Автомобили корейского качества, проверенные временем, уже ждут вас в официальных дилерских центрах Solaris. Возможность стать обладателем нового надёжного автомобиля, который готов радовать вас на дорогах, теперь реальна!



* Бывший завод Hyundai Motor в Сестрорецке, который с недавних пор принадлежит холдингу AGR.

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Справка

ДО-КАР официальный дилер Kia, Dongfeng, Solaris

г. Калининград, пр-т Московский, 207
+7 (4012) 57 73 33
do-car.ru
Реклама. ООО «ДО-КАР», ИНН 3906242830
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