«Планета Спорт»: грандиозная распродажа всей спортивной одежды и обуви!

Слышали? В «Планете Спорт» грандиозная распродажа всей спортивной одежды и обуви!
Готовы к обновлению гардероба? Не упустите шанс приобрести спортивную одежду и обувь от известных брендов с невероятными скидками! Оригинальные Nike,Puma, Asics, Adidas, Under Armour, Reebok и другие ждут вас!
Расписание растущих скидок на всю одежду и обувь:
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С 5 по 11 мая — скидки 50%!
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Не упустите возможность стать обладателем качественной спортивной экипировки по суперценам! Спешите, чем больше скидки, тем меньше выбор — успейте первыми!
Одежда и обувь представлена только в магазинах по адресам:
- ул. А. Невского, 7-9
- Советский пр-т, 39
- в интернет-магазине planetasport.ru
Больше акций и новостей у нас в ВК и Tелеграм: @planetasportplus
Ждем вас в «Планете Спорт»!
+7 (4012) 388-897