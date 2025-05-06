«Планета Спорт»: грандиозная распродажа всей спортивной одежды и обуви!

Слышали? В «Планете Спорт» грандиозная распродажа всей спортивной одежды и обуви!

Готовы к обновлению гардероба? Не упустите шанс приобрести спортивную одежду и обувь от известных брендов с невероятными скидками! Оригинальные Nike,Puma, Asics, Adidas, Under Armour, Reebok и другие ждут вас!

Расписание растущих скидок на всю одежду и обувь:

С 5 по 11 мая — скидки 50%!

С 12 по 15 мая — скидки 60%!

С 16 по 18 мая — скидки 70%!

Не упустите возможность стать обладателем качественной спортивной экипировки по суперценам! Спешите, чем больше скидки, тем меньше выбор — успейте первыми!

Одежда и обувь представлена только в магазинах по адресам:

ул. А. Невского, 7-9

Советский пр-т, 39

в интернет-магазине planetasport.ru

Больше акций и новостей у нас в ВК и Tелеграм: @planetasportplus



Ждем вас в «Планете Спорт»!

+7 (4012) 388-897