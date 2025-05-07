Гинекология, нейрохирургия, ортопедия: встречаем майский десант специалистов

Качественная медицинская помощь — это, прежде всего, доступ к лучшим специалистам. Особенно в сложных медицинских случаях решающую роль играет квалификация врача. В «Клинике Эксперт» ведут прием специалисты федерального уровня, что позволяет получить медицинскую помощь экспертного класса без долгих поездок.
Какие плюсы вы получаете?
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Экономия денег и сил — не нужно тратиться на билеты и гостиницы, а значит, вы сбережёте семейный бюджет и нервы.
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Лечение по самым современным стандартам — вы сможете пройти те же обследования и процедуры, что и в лучших клиниках страны, не уезжая из города.
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Быстрая помощь в сложных случаях — мы поможем быстро оформить документы на бесплатную операцию в федеральных центрах, чтобы вы начали лечение без задержек.
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Уверенность в диагнозе — возможность получить второе мнение поможет проверить ваш диагноз и подобрать оптимальное лечение, которое действительно поможет.
Ближайшие приглашенные специалисты:
15 мая — Андрей Андреевич Лоздовский, врач-ортопед, травматолог, стаж 17 лет (г. Санкт-Петербург, клиника «Скандинавия»)
- Операции на стопе и суставах
- Лечение артрозов, травм, последствий переломов
- Реабилитация после спортивных травм
18 мая — Юлия Владимировна Щербакова, врач-гинеколог, хирург, стаж 26 лет, врач высшей категории (г. Санкт-Петербург, клиника «Скандинавия»)
- Миома матки, кисты яичников
- Опущение матки и недержание мочи
- Лечение эндометриоза
22 и 23 мая — Вадим Наильевич Бикмуллин, врач-нейрохирург, стаж 37 лет, кандидат медицинских наук (г. Санкт-Петербург, клиника «Скандинавия»)
- Минимально-инвазивные операции на позвоночнике
- Хирургическое лечение опухолей спинного мозга
- Радиочастотная денервация при болевых синдромах
15 и 28 мая Валерий НиколаевичНагорный, врач-невролог, нейрохирург, стаж 17 лет (г. Москва, Медицинский центр Елены Малышевой)
- Лечение болей в спине и суставах
- Диагностика и лечение остеохондроза, невралгий, межпозвоночных грыж
- Миозит и хронические боли
Как записаться?
— Выберите нужного специалиста и дату приема.
— Позвоните в «Клинику Эксперт» или оставьте заявку на сайте.
— Получите консультацию и план лечения без поездок в другие города!
Ваше здоровье заслуживает внимания экспертов — сделайте первый шаг к решению вопроса. Специалисты «Клиники Эксперт» с радостью проконсультируют и окажут вам квалифицированную помощь.
Узнать более подробную информацию и записаться на диагностику можно:
— по номеру телефона
— через сайт клиники
— в группе ВКонтакте
— в Телеграм-канале
Калининград, ул. Букетная, 2
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА