Гинекология, нейрохирургия, ортопедия: встречаем майский десант специалистов

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Ближайшие приглашенные специалисты:

15 мая — Андрей Андреевич Лоздовский, врач-ортопед, травматолог, стаж 17 лет (г. Санкт-Петербург, клиника «Скандинавия»)

Операции на стопе и суставах

Лечение артрозов, травм, последствий переломов

Реабилитация после спортивных травм

18 мая — Юлия Владимировна Щербакова, врач-гинеколог, хирург, стаж 26 лет, врач высшей категории (г. Санкт-Петербург, клиника «Скандинавия»)

Миома матки, кисты яичников

Опущение матки и недержание мочи

Лечение эндометриоза

22 и 23 мая — Вадим Наильевич Бикмуллин, врач-нейрохирург, стаж 37 лет, кандидат медицинских наук (г. Санкт-Петербург, клиника «Скандинавия»)

Минимально-инвазивные операции на позвоночнике

Хирургическое лечение опухолей спинного мозга

Радиочастотная денервация при болевых синдромах

15 и 28 мая Валерий НиколаевичНагорный, врач-невролог, нейрохирург, стаж 17 лет (г. Москва, Медицинский центр Елены Малышевой)

Лечение болей в спине и суставах

Диагностика и лечение остеохондроза, невралгий, межпозвоночных грыж

Миозит и хронические боли

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Ваше здоровье заслуживает внимания экспертов — сделайте первый шаг к решению вопроса. Специалисты «Клиники Эксперт» с радостью проконсультируют и окажут вам квалифицированную помощь.

Узнать более подробную информацию и записаться на диагностику можно:

— по номеру телефона +7 (4012) 98-84-48,

— через сайт клиники

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Калининград, ул. Букетная, 2

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