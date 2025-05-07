Гинекология, нейрохирургия, ортопедия: встречаем майский десант специалистов

Качественная медицинская помощь — это, прежде всего, доступ к лучшим специалистам. Особенно в сложных медицинских случаях решающую роль играет квалификация врача. В «Клинике Эксперт» ведут прием специалисты федерального уровня, что позволяет получить медицинскую помощь экспертного класса без долгих поездок.

Какие плюсы вы получаете?

  • Экономия денег и сил — не нужно тратиться на билеты и гостиницы, а значит, вы сбережёте семейный бюджет и нервы.

  • Лечение по самым современным стандартам — вы сможете пройти те же обследования и процедуры, что и в лучших клиниках страны, не уезжая из города.

  • Быстрая помощь в сложных случаях — мы поможем быстро оформить документы на бесплатную операцию в федеральных центрах, чтобы вы начали лечение без задержек.

  • Уверенность в диагнозе — возможность получить второе мнение поможет проверить ваш диагноз и подобрать оптимальное лечение, которое действительно поможет.


Ближайшие приглашенные специалисты:

15 мая — Андрей Андреевич Лоздовский, врач-ортопед, травматолог, стаж 17 лет (г. Санкт-Петербург, клиника «Скандинавия»)

  • Операции на стопе и суставах
  • Лечение артрозов, травм, последствий переломов
  • Реабилитация после спортивных травм

18 мая — Юлия Владимировна Щербакова, врач-гинеколог, хирург, стаж 26 лет, врач высшей категории (г. Санкт-Петербург, клиника «Скандинавия»)

  • Миома матки, кисты яичников
  • Опущение матки и недержание мочи
  • Лечение эндометриоза

22 и 23 мая — Вадим Наильевич Бикмуллин, врач-нейрохирург, стаж 37 лет, кандидат медицинских наук (г. Санкт-Петербург, клиника «Скандинавия»)

  • Минимально-инвазивные операции на позвоночнике
  • Хирургическое лечение опухолей спинного мозга
  • Радиочастотная денервация при болевых синдромах

15 и 28 мая Валерий НиколаевичНагорный, врач-невролог, нейрохирург, стаж 17 лет (г. Москва, Медицинский центр Елены Малышевой)

  • Лечение болей в спине и суставах
  • Диагностика и лечение остеохондроза, невралгий, межпозвоночных грыж
  • Миозит и хронические боли

Как записаться?

— Выберите нужного специалиста и дату приема.
— Позвоните в «Клинику Эксперт» или оставьте заявку на сайте.
— Получите консультацию и план лечения без поездок в другие города!

Ваше здоровье заслуживает внимания экспертов — сделайте первый шаг к решению вопроса. Специалисты «Клиники Эксперт» с радостью проконсультируют и окажут вам квалифицированную помощь.

Узнать более подробную информацию и записаться на диагностику можно:

— по номеру телефона +7 (4012) 98-84-48,
— через сайт клиники
— в группе ВКонтакте
— в Телеграм-канале
Калининград, ул. Букетная, 2

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА


Справка

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Летняя, 3Б
+7 (4012) 98 84 48
klg.klinikaexpert.ru

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Стекольная, 48
+7 (4012) 98 84 48
klg.klinikaexpert.ru

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Букетная, 2
+7 (4012) 98 84 48
klg.klinikaexpert.ru
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