Калининградские проектировщики посетили завод «Энергопласт» в Санкт-Петербурге

Компания «ПРО_электро» впервые организовала выездную программу для победителей премии «Янтарный циркуль». Двухдневное мероприятие включало экскурсию на завод «Энергопласт» — генерального спонсора премии и одного из ведущих российских производителей полимерных труб.

«Работа с проектировщиками — важная веха в развитии нашей компании. Мы стремимся не только поддерживать профессиональное сообщество, но и повышать престиж профессии проектировщика. Именно для этого четыре года назад мы учредили отраслевую премию „Янтарный циркуль“ — чтобы подчеркнуть значимость сотрудничества и отметить лучших специалистов», — подчеркнул соучредитель компании Алексей Бирюков.

«В ходе посещения завода „Энергопласт“ удалось познакомиться с производством и испытаниями труб, увидеть процесс проверки продукции огнем, узнать о различных видах труб и о том, что завод разрабатывает суперпрочные изделия. Поездка оставила очень хорошие впечатления: дружная команда участников и радушный прием позволили полностью сосредоточиться на получении новой информации и обмене опытом».

Участники познакомились с производственными процессами, инновационными технологиями и испытаниями продукции, а также обсудили современные решения в проектировании. Важной частью программы стал совместный ужин с представителями Курского электроаппаратного завода (КЭАЗ), что открыло новые возможности для делового общения и обмена опытом.

Премия «Янтарный циркуль» — единственная в России премия для проектировщиков систем энергоснабжения и освещения. Партнерами премии являются ведущие российские заводы-производители энергооборудования.

