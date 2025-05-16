«Человек из Чери» и «Дни открытий CHERY»: получите персональные скидки на авто

У жителей региона в мае есть отличная возможность получить дополнительные скидки на покупку новых автомобилей CHERY — 24 мая на территории «Чери Центр Автоград» в Калининграде состоится комбинированное мероприятие «Человек из Чери» и «День открытий в CHERY» (0+), в рамках которого приехавший из Москвы региональный представитель бренда поможет подобрать индивидуальные условия для тех, кто хочет изменить улучшить качество своей жизни, купив новый автомобиль.

Мероприятие состоится 24 мая, пройдет с 12:30 до 18:00. Гостей ждёт не только встреча с «Человеком из Чери», но и интересная разнообразная программа — пока родители будут изучать персональные предложения, их дети смогут провести время с аниматорами и на мастер-классах, получить сладкие подарки — монпансье. Приезжать на «Дни открытий» можно всей семьей!





Тем, кто хочет опробовать новые автомобили в действии, предлагаем предварительно пройти тест-драйв, чтобы без спешки и суеты увидеть и почувствовать все преимущества CHERY. Тест-драйв можно пройти по предварительной записи в удобное для вас время до 23 мая, после чего получить индивидуальные условия для покупки. А уже 24 мая приехать всей семьей на наши мероприятия и получить скидку от «Человека из Чери». Также сохраняется возможность пройти тест-драйв в сам день мероприятий.

В обоих случаях необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Сегодня на нашем складе — более 300 автомобилей различных моделей, комплектации и цветов. В автоцентре вас встретит менеджер, ответит на вопросы и предложит 3 маршрута на выбор. Вы сможете лично попробовать автомобиль в деле — проехать 20-40 минут за рулем, чтобы оценить динамику и технологии и убедиться, что новые CHERY — это совершенно иной уровень комфорта и вождения. После тест-драйва менеджер подготовит для вас расчет с учетом возможного трейд-ин и различных программ. Если возникнут сложности — например, не хватает суммы одобрения или захочется улучшить условия, — то 24 мая вы сможете их получить от регионального менеджера «Человека из Чери». Он поможет скорректировать условия покупки, предложит дополнительные скидки или спецпредложения, найдет решения и комплектации под ваш бюджет.

Вас ждет сугубо индивидуальный подход — всё внимание и время только вам. Отметим, что многие клиенты после тест-драйва и встречи с экспертом заключают договор на выгодных условиях.

Для тест-драйва вы можете выбрать за один раз несколько моделей из тех, что представлены в нашем центре. В том числе, бестселлер — доступный по цене городской кроссовер CHERY Tiggo 4 и премиальный полноприводный кроссовер CHERY Tiggo 9.

CHERY Tiggo 4 — яркий и динамичный городской кроссовер со стильным дизайном, представлен в разных цветах и комплектациях (Active, Prime и Ultra*). Купить его можно за два с небольшим миллиона рублей, при том, что в комплектацию включены высокий клиренс и мультимедиа последнего поколения. У машины комфортный и просторный салон, эффектный внешний вид, роботизированная коробка передач.

Уже в базовой версии владельца ждёт цифровая и вполне информативная приборная панель. Как дополнение — инфракрасный сенсор, который при активации распознаёт жесты.

С двигателем мощностью 147 лошадиных силы одинаково удобно двигаться как по городским дорогам, так и по загородным трассам.

Новая модель CHERY Tiggo 9 — премиальный семиместный полноприводный кроссовер с увеличенным объемом полезного пространства.

Объем двигателя Tiggo 9 — 1,998 л, мощность — 245 л. с. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 8 секунд. Используемое топливо — бензин АИ-92.

Расход составляет 8,3 л на 100 км в режиме город/трасса. Экологический класс — Евро 6.

Автомобиль имеет компоновку сидений 2+3+2. При сложенных сиденьях (они имеют электропривод складывания) можно удобно расположится для сна при длительных путешествиях, либо перевозить крупногабаритные вещи. Массажные сиденья обеспечивают персонализированный и детальный массаж как для водителя, так и для переднего пассажира. Многочисленные ассистенты вождения сделают поездку безопасной и легкой, будь то город или сложные загородные маршруты. Автомобиль подойдет как для семейных путешествий, так и для поездок с друзьями. Комплектации — Prime и Ultra*, цена — от 4,15 млн руб.

Программа мероприятий:

12:30-18:00 — Индивидуальные скидки с «Человеком из Чери»

13:00-16:00 — «Детская анимация», «Спинер», мастер-классы «Кот удачи», «Китайский веера», «Лапки»

Тем, кто пройдёт все игровые зоны — сладкий подарок!

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