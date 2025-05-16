Выгодный май продолжается: «Светофор» приглашает за покупками для дома и дачи

Жизнь не стоит на месте: у одних в разгаре дачный сезон, другим надо пополнить запас продуктов, прикупить бытовой химии и прочих товаров для дома. На все запросы ответ один: сеть магазинов суперцен «Светофор»!

Именно здесь всегда своевременно пополняется и обновляется ассортимент товаров в зависимости от сезонных запросов и пожеланий покупателей. При этом неизменно гарантирована выгода и разумная экономия без ущерба качеству. В частности, сегодня «Светофор» с учетом интересов дачников предлагает широкую линейку товаров для сада-огорода и загородного дома:

— Тент защитный «Старт» 3×4 м — 343,70 руб.

— Стол складной турист. ЛДСП, (46*68*62см) — 1150,00 руб.

— Ящик балконный Ротанг 11 л — 212,50 руб.

— Набор банок «Канди» стекло с винт. крышкой — 587,50 руб.

— Брикеты древесно-угольные 2,5 кг — 204,40 р.

— Дуги парниковые 6шт 2м, пластик — 340,32р.

— Скамья деревянная 1,2м, каркас металл труба 20×20 мм — 2584,80 р.— Набор подставок под клубнику 10шт., пластик, «Полимерсад» — 196,63 р.

— Колышки металлические оцинкованные 1,0 м / 5 шт. — 185,50 р.

— Кустодержатель металлический оцинкованный D 50 см — 191,13 р.

— Саморез гипсокартон дерево 3.5*51 мм, 1 кг — 262,50 р.

— Карбамид (мочевина) «Лама Торф» 3 кг — 249,90 р.

— Борные крошки для уничтожения насекомых 200г. «Дохлокс» — 132,75 р.

— Средство от насекомых вредителей «Зеленое мыло» 1,5 л с распылителем — 90,3 р.

— Удобрение органическое сухое «Биогумус Богатырь» 10 л — 304,37 р.









Также в «Светофоре» весь май отличные предложения для гриль-меню, без которого немыслимы ни дачные выходные, ни выезды на природу:

— Шашлык по Кавказки из мяса птицы (плечо, локоть) охл. вес. ООО ПКМ — 177,00 р.

— Стейк из карбонада свиного Люкс фас.зам. ООО «ОкеанФиш» — 354,90 р.

— Стейки из голени индейки Люкс зам. вес. «Океан Фиш» — 212,94 р.

— Колбаски «Чивапчичи» свиные п/к охл. кат.Б вес. (фирма «Квадри») — 368,10 р.

И конечно, в магазинах «Светфор» широкий выбор продуктов, напитков и кондитерских изделий. Само собой, по максимально выгодным ценам. Вот лишь небольшой перечень:

— Колбаса вареная «Классическая» ТД «Коровино» в/с, вес. (Останкинский МПК АО) — 186,40 руб.

— Шпроты в масле Baltic Gold 160г ж/б ключ, ГОСТ, ООО рыбзавод «За Родину» — 96,10 руб.

— Мороженое рожок Облака из молока слив./клуб./смород. 120 г БЗМЖ «Фабрика настоящего мороженого» ООО — 54,99руб.

— Лечо «Астраханское» «Пиканта» 700 г СТб — 138,77 р.

— Горчица домашняя Калининградская 250 г «Агропродукт» — 65,31 р.

— Хрен дома шний Калининградский 250г «Агропродукт» — 82,34 р.

— Макаронные изделия Спагетти кат. Б в/с 0,5 кг ООО СМФ — 28,04 р.

— Маслины «Кубаночка» б/к ст./б 360 г масса продукта 180г — 170,06 р.

— Рис короткозерный 1-й сорт 800 г «Маслотрейд» — 69,52р.

— Квас «Бочонок Кваса» 1,5 л «Лысковский Пив завод» — 87,40 р.

— Вафли со вкусом шоколада 0,204 г ООО «Коломенское поле» — 40,35 р.



И все это лишь малая часть товаров, которые можно купить в «Светофоре», где всегда гарантированы демократичные цены. Успейте запастись всем необходимым!

Перед магазином оборудованы парковки для автомобилей. Ищите ближайшие супермаркеты «Светофор» здесь.