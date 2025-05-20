И вновь «золото» из Дагестана завоевал Нестеровский район

Высокой наградой была оценена племенная деятельность крестьянско-фермерского хозяйства Н.И. Долговой на юбилейной, XXV Российской выставке племенных овец и коз, прошедшей в Дагестане. Выставка собрала 64 ведущих племенных хозяйства России, они представили 485 голов овец и коз, из которых были выбраны рекордсмены пород. В их числе — дорперы из Нестеровского района.

«Хозяйство Н.И. Долговой развивает очень редкое для нашей страны направление — мясное овцеводство. Мы видим, животные здесь имеют хороший уход и содержание. Перед нами ремонтные баранчики, им — по 1,5 года, и их масса уже достигает 90 кг! Это было высоко оценено конкурсной комиссией. У хозяйства есть все основания стать племенным репродуктором и продавать животных в российские регионы», — подчеркнул Юсупжан Артыкович, оценивая результаты работы КФХ.

«Наше хозяйство уже третий год участвует в специализированных выставках в Дагестане и третий год наши бараны получают золотые медали. Потому что у нас очень хороший уход за животными, им уделяется большое внимание специалистов, к тому же они имеют уникальную генетику. И хотя наши бараны проделали долгий путь — более 4 тысяч км как по морю, так и по суше, у них нет никакого стресса, и отличная адаптивность животных говорит сама за себя. Эта порода была выведена в Южной Африке и обладает устойчивостью к различным климатическим условиям, как к низким, так и высоким температурам, а также неприхотливостью в уходе», — отметил Владимир Владимирович.

Хозяйство Н.И. Долговой занимается разведением овец породы Дорпер с 2020 года, когда из Германии были завезены 130 животных разного возраста. За это время стадо выросло в десять раз и насчитывает уже 1300 голов. В хозяйстве с первых дней работают высокопрофессиональные грамотные специалисты, которые используют передовые технологии и лучшее сельхозоборудование. Это позволяет получать высокие результаты, что и было неоднократно отмечено в ходе выставки.Профессиональную работу животноводов оценивала экспертная комиссия, в которую вошли самые авторитетные специалисты и ученые, в том числе из Российской академии наук. Возглавил комиссию выставки Ю.А. Юлдашбаев — профессор кафедры частной зоотехнии ФГБОУ ВО «РГАУ — МСХА имени К. А. Тимирязева», академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук.Стоит отметить, что Дорперов из Нестеровского района хорошо знают в России. Уже сегодня для племенного разведения их приобретают лучшие хозяйства страны.В.В. Новодворский, управляющий КФХ, рассказал, что даже до выставки в Дагестане в эти дни доехали только 15 животных из 41, которые выехали из Калининградской области. Все остальные бараны были разобраны по пути на выставку. Они остались в хозяйствах Ленинградской, Московской, Смоленской, Пензенской областей, Ставропольского края, Республиках Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Мордовии, Чеченской Республики.Ислам Ижаев, индивидуальный предприниматель из Карачаево-Черкесии, заказывает племенных баранов для разведения в КФХ Н. И. Долговой уже третий сезон — с 2023 года. Он порекомендовал своим коллегам приобретать поголовье для племенной работы именно в Калининградской области: «Мне нравятся эти бараны, они дают прекрасное потомство. Они спокойно проходят акклиматизацию и хорошо себя чувствуют на новом месте. Я доволен».

По словам руководителя Калининградского центра племенного животноводства И.В. Черногар, «цель хозяйства Долговой — поставка элитных баранов и ярок во все регионы РФ именно как „улучшателей“ породы. Бараны прекрасно сочетаются с другими породами, и ягнята уже в первом поколении наследуют положительные качества родителей, хороший темп роста и высокую мясную продуктивность».