Принеси дневник и получи скидку на велосипед до 35%!

Школьный год подходит к концу, а это значит, что «Планета Спорт» дает старт легендарной акции, которую многие так ждут!

Принеси дневник и получи скидку на велосипед до 35%! Теперь акция выгодна не только школьникам, но и родителям!

Для ребенка:

  1. Если итоговые оценки — пятерки (и не более 1 четверки), скидка 35%;

  2. Если итоговые оценки — пятерки и четверки (и не более 1 тройки), скидка 30%;

  3. Если в итоговых оценках более 1 тройки, скидка 25%;

Скидка на BMX и все детские велосипеды до 20″ включительно — 25%!

Для взрослого:

при покупке велосипеда ребенку по акции «Принеси дневник» — скидка на любой взрослый велосипед 35%!*

Как получить скидку по акции «Принеси дневник» для покупок на сайте planetasport.ru:

  • Оформи заказ на сайте и укажи в комментариях к заказу итоговые оценки;

  • В момент получения заказа предъяви документ, подтверждающий оценки.

Выбрать велосипед



Срок проведения акции с 23.05.2025 по 8.06.2025.

Условия:

  1. Предъявите документ с годовыми оценками учащегося общеобразовательного учреждения за 2025 год: электронный журнал, дневник, аттестат, и иные официальные документы в любом виде: вживую, в электронном виде, ксерокопию и т.п. — и получите скидку на велосипед!

  2. Велосипеды продаются по акционной цене только для детей и подбираются под рост ребенка, чьи оценки предоставлены.

* Скидка −35% на взрослый велосипед дается только при соблюдении условий:

  1. Приобрести велосипед ребенку по акции «Принеси дневник» и предъявить чек о покупке.
  2. Быть/стать участником бонусной программы.
  3. Предложение действительно в период действия акции «Принеси дневник».

Акция действительна во всех магазинах «Планета Спорт», в том числе в интернет-магазине. Акция распространяется только на велосипеды. Скидка по акции не суммируется с другими скидками, акциями, спецпредложениями и скидками по купонам. Бонусы при совершении покупки не используются, но накопления идут. Если товар уже с акционной ценой, то он участвует в акции «Принеси дневник», но по полной розничной цене.

Ещё больше акций и новостей у нас в ВК и Tелеграм: @planetasportplus

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