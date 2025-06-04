«Земский доктор» расширяет команду: приглашаем на работу врачей в Калининграде

Уважаемые коллеги и жители Калининграда!

Клиника «Земский доктор» уже 7 лет заботится о здоровье калининградцев, предлагая качественную медицинскую помощь по доступным ценам. За эти годы мы помогли тысячам пациентов, заслужив их доверие профессионализмом, индивидуальным подходом и внимательным отношением.

Сейчас мы растем и ищем в нашу команду как молодых, так и опытных врачей, готовых развиваться вместе с нами. Особенно нам нужны:

Гинеколог

Эндокринолог

Гастроэнтеролог

Диетолог

Но мы открыты и к другим предложениям — если вы врач и разделяете наши ценности, давайте познакомимся!

Почему стоит присоединиться к «Земскому доктору»?

Комфортные условия работы — гибкий график, достойная оплата труда, административная поддержка.

Стабильность и надежность — мы работаем 7 лет, имеем постоянный поток пациентов и положительные отзывы.

Современное оборудование — в клинике есть все необходимое для точной диагностики и эффективного лечения.

Дружный коллектив — мы ценим взаимовыручку и создаем атмосферу, в которой приятно работать.

Развитие и обучение — поддерживаем профессиональный рост наших врачей и помогаем быть лучшими в своей профессии.

Мы ждем именно вас!

Если вы врач с опытом или молодой специалист, готовый учиться и развиваться, присылайте резюме на dir@zem-doc.ru или звоните по телефону +79114590164. Уверены, что сможем сделать вам достойное предложение и по оплате, и по условиям работы!

«Земский доктор» — с заботой о вашем здоровье!

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.