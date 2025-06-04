«Земский доктор» расширяет команду: приглашаем на работу врачей в Калининграде

Уважаемые коллеги и жители Калининграда!
Клиника «Земский доктор» уже 7 лет заботится о здоровье калининградцев, предлагая качественную медицинскую помощь по доступным ценам. За эти годы мы помогли тысячам пациентов, заслужив их доверие профессионализмом, индивидуальным подходом и внимательным отношением.
Сейчас мы растем и ищем в нашу команду как молодых, так и опытных врачей, готовых развиваться вместе с нами. Особенно нам нужны:
- Гинеколог
- Эндокринолог
- Гастроэнтеролог
- Диетолог
Но мы открыты и к другим предложениям — если вы врач и разделяете наши ценности, давайте познакомимся!
Почему стоит присоединиться к «Земскому доктору»?
- Комфортные условия работы — гибкий график, достойная оплата труда, административная поддержка.
- Стабильность и надежность — мы работаем 7 лет, имеем постоянный поток пациентов и положительные отзывы.
- Современное оборудование — в клинике есть все необходимое для точной диагностики и эффективного лечения.
- Дружный коллектив — мы ценим взаимовыручку и создаем атмосферу, в которой приятно работать.
- Развитие и обучение — поддерживаем профессиональный рост наших врачей и помогаем быть лучшими в своей профессии.
Мы ждем именно вас!
Если вы врач с опытом или молодой специалист, готовый учиться и развиваться, присылайте резюме на dir@zem-doc.ru или звоните по телефону
«Земский доктор» — с заботой о вашем здоровье!
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.