Мифы о репродукции: почему не стоит бояться обращаться к специалисту

Современные пары часто сталкиваются с трудностями при зачатии, но множество мифов мешают им вовремя обратиться за помощью.

«Главная ошибка пар — откладывать визит к специалисту, — поясняет Соловьева Дарья Евгеньевна, гинеколог-репродуктолог „Клиники Эксперт“. — Чем раньше мы найдём причину, тем больше шансов на успешное зачатие».

Разберём самые распространённые страхи:

1. ЭКО небезопасно.

«Многие пациенты боятся, что ЭКО — это агрессивно, — рассказывает Дарья Евгеньевна. — Но современные протоколы „бережного ЭКО“, которым следуют все современные клиники, кардинально изменили ситуацию».

В 2025 году вспомогательным репродуктивным технологиям исполнится 47 лет. Сегодня:

Минимизирована медикаментозная нагрузка

Снижен риск осложнений

Повышены шансы на рождение здорового ребёнка

2. После ЭКО наступит ранний климакс.

«Этот миф возникает из-за непонимания работы репродуктивной системы, — объясняет Дарья Евгеньевна. — В естественном цикле теряется до 20 яйцеклеток, а мы просто „спасаем“ те, что организм уже выделил».

На самом деле фолликулярный резерв заложен с рождения. Т.е. каждая девочка рождается с ограниченным количеством яйцеклеток. С момента первой менструации в начале каждого менструального цикла на путь созревания нашим организмом выделяется какое-то количество яйцеклеток (это индивидуальный показатель, в среднем 7-20). Одна из них созреет и пройдет путь овуляции, остальные будут утрачены навсегда. Задача репродуктолога при проведении протокола создать такие условия, чтобы вместо одной на путь созревания вышли остальные яйцеклетки, выделенные на этот цикл. Таким образом, затрагиваются только те яйцеклетки, которые и так будут утрачены.

В протоколе ЭКО:

— Используются только яйцеклетки текущего цикла

— Не затрагивается резерв будущих циклов

3. ЭКО провоцирует рак.

«Это самый пугающий миф. — говорит Дарья Евгеньевна. — В мире не зафиксировано ни одного доказанного случая онкологии, причиной которого является ЭКО. Напротив, существуют программы онкофертильности, когда люди, страдающие онкологическими заболеваниями, перед терапией криоконсервируют свои репродуктивные клетки (сперматозоиды или яйцеклетки) для сохранения своей фертильности».

У каждого человека есть свои индивидуальные риски развития онкологических заболеваний, обусловленные наследственностью, влиянием образа жизни и внешних факторов. Перед вступлением в протокол пара проходит тщательное обследование, задачей которого, помимо прочего, является выявление и по возможности устранение индивидуальных рисков.

Перед ЭКО пара проходит:

Полное обследование (включая онкориски)

Консультацию генетика при необходимости

Когда пора к репродуктологу?

— Беременность не наступает больше года

— Возраст старше 35 лет

— Невынашивание в анамнезе

«80% пар могли бы стать родителями раньше, если бы не откладывали визит», — отмечает специалист.

Узнать более подробную информацию и записаться на диагностику можно:

— по номеру телефона +7 (4012) 98-84-48,

— через сайт клиники

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