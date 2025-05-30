Современная медицина без границ: столичные врачи посетят Калининград

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Возможность получить квоты на высокотехнологичные операции в федеральных центрах

Второе экспертное мнение для уверенности в диагнозе

График приёма специалистов:

17 и 30 июня. Нагорный Валерий Николаевич. Невролог-нейрохирург, стаж 17 лет (Москва, МЦ Елены Малышевой)

Лечение болей в спине и суставах

Диагностика межпозвоночных грыж

Терапия хронических болевых синдромов

26 июня. Лоздовский Андрей Андреевич. Ортопед — травматолог, стаж 17 лет (г. Санкт-Петербург, Клиника «Скандинавия»)

Операции на стопе и суставах

Лечение артрозов, травм, последствий переломов

Реабилитация после спортивных травм

26-27 июня. Бикмуллин Вадим Наильевич. Нейрохирург, к.м.н., стаж 37 лет (Санкт-Петербург, «Скандинавия»)

Малоинвазивные операции на позвоночнике

Лечение опухолей спинного мозга

Радиочастотная денервация

29 июня. Щербакова Юлия Владимировна. Гинеколог-хирург, стаж 26 лет (Санкт-Петербург, «Скандинавия»)

Лечение миомы и эндометриоза

Коррекция опущения органов малого таза

Современные методы хирургии

12 июля. Мачалов Антон Сергеевич. Сурдолог, д.м.н., стаж 14 лет (Москва, НМИЦО)

Диагностика и лечение нарушений слуха

Кохлеарная имплантация

Подбор и настройка слуховых аппаратов

Скрининг слуха у новорождённых

Как записаться?

Выберите специалиста и удобную дату Позвоните или оставьте заявку на сайте Получите консультацию и план лечения без поездок в другие города!

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Узнать более подробную информацию и записаться на диагностику можно:

— по номеру телефона +7 (4012) 98-84-48,

— через сайт клиники

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— в Телеграм-канале

Калининград, ул. Букетная, 2

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА