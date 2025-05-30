Современная медицина без границ: столичные врачи посетят Калининград

Сегодня можно получить консультацию ведущего специалиста из Москвы или Санкт-Петербурга, при этом не покидая родного города. Это новый стандарт медицинской помощи, который экономит время, деньги и нервы пациентов. В «Клинике Эксперт» предоставляют такую возможность ежемесячно.
Почему стоит рассмотреть этот вариант?
- Экономия времени и средств — не нужно тратиться на дорогу и проживание
- Доступ к передовым методикам диагностики и лечения
- Возможность получить квоты на высокотехнологичные операции в федеральных центрах
- Второе экспертное мнение для уверенности в диагнозе
График приёма специалистов:
17 и 30 июня. Нагорный Валерий Николаевич. Невролог-нейрохирург, стаж 17 лет (Москва, МЦ Елены Малышевой)
- Лечение болей в спине и суставах
- Диагностика межпозвоночных грыж
- Терапия хронических болевых синдромов
26 июня. Лоздовский Андрей Андреевич. Ортопед — травматолог, стаж 17 лет (г. Санкт-Петербург, Клиника «Скандинавия»)
- Операции на стопе и суставах
- Лечение артрозов, травм, последствий переломов
- Реабилитация после спортивных травм
26-27 июня. Бикмуллин Вадим Наильевич. Нейрохирург, к.м.н., стаж 37 лет (Санкт-Петербург, «Скандинавия»)
- Малоинвазивные операции на позвоночнике
- Лечение опухолей спинного мозга
- Радиочастотная денервация
29 июня. Щербакова Юлия Владимировна. Гинеколог-хирург, стаж 26 лет (Санкт-Петербург, «Скандинавия»)
- Лечение миомы и эндометриоза
- Коррекция опущения органов малого таза
- Современные методы хирургии
12 июля. Мачалов Антон Сергеевич. Сурдолог, д.м.н., стаж 14 лет (Москва, НМИЦО)
- Диагностика и лечение нарушений слуха
- Кохлеарная имплантация
- Подбор и настройка слуховых аппаратов
- Скрининг слуха у новорождённых
Как записаться?
- Выберите специалиста и удобную дату
- Позвоните или оставьте заявку на сайте
- Получите консультацию и план лечения без поездок в другие города!
Не упустите шанс получить консультацию федеральных экспертов!
Узнать более подробную информацию и записаться на диагностику можно:
— по номеру телефона
— через сайт клиники
— в группе ВКонтакте
— в Телеграм-канале
Калининград, ул. Букетная, 2
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА