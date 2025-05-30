«Мегафон» подготовил сеть для экстремалов в Люблино

Любители поездок по бездорожью в районе поселка Люблино Калининградской области получили доступ к скоростному интернету и устойчивому мобильному сигналу. «МегаФон» построил новые телеком-объекты и модернизировал существующие базовые станции в поселке.

В Калининградской области растет интерес к экстремальным внедорожным путешествиям. Основным местом для любителей захватывающих поездок стал Светловский округ, а именно Люблинский лес, расположенный на севере одноименного поселка. Здесь проходит региональный этап Внедорожного чемпионата среди профессиональных спортсменов, сюда же приезжают туристы на специализированных автомобилях, чтобы полюбоваться озером Салем и проверить свои силы.


Экстремальный отдых быстро набирает признание в регионе — журнал «Russian Traveller» посвятил этому отдельный блок в туристических маршрутах Калининграда, а местные власти задумываются над развитием спортивной и туристической инфраструктуры в Люблино и окрестностях. «МегаФон» заранее подготовил сеть в поселке с растущей популярностью. Специалисты построили современные объекты связи и модернизировали существующие на территории населенного пункта, задействовав комбинацию низкочастотного и среднечастотного диапазонов, что позволило создать уверенное покрытие LTE‑сети и обеспечить стабильную передачу сигнала на всей территории населенного пункта и излюбленных маршрутах спортсменов.

«Наш регион один из самых гостеприимных в России. К нам приезжают со всей страны, чтобы погулять по старинным улочкам, выйти на яхте в море, поискать янтарь на берегу, а теперь еще и проверить свои навыки в экстремальном спорте по бездорожью. Но при таком досуге необходимо особо тщательно отнестись к своей безопасности, и наличие стабильной мобильной связи — это не только возможность выложить в сеть яркие кадры, но и в случае непредвиденной ситуации оперативно связаться с экстренными службами. Поэтому мы усилили сеть в Люблино, чтобы наши абоненты не испытывали трудностей с поиском связи, преодолевая природные преграды», — рассказал директор «МегаФона» в Калининградской области Сергей Лихобабин.

Справка

МегаФон оператор связи

Багратионовский р-н, г. Багратионовск, ул. Калининградская, 5
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru

МегаФон оператор связи

Балтийский р-н, г. Балтийск, пр-т Ленина, 60А
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru

МегаФон оператор связи

Полесский р-н, г. Полесск, ул. Калининградская, 9
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru

МегаФон оператор связи

Гвардейский р-н, г. Гвардейск, ул. Гагарина, 5А
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru
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