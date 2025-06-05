12 июня, в День России, парк аттракционов «Юность» приглашает всех на праздник!

Программа праздника обещает подарить вам массу положительных эмоций и ярких впечатлений:
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Торжественный концерт, посвященный любви к Родине, выступления творческих коллективов.
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Аквагрим для детей и взрослых, чтобы преобразиться и подчеркнуть праздничное настроение.
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Семейные развлечения и интерактивные площадки.
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Веселые конкурсы для детей и взрослых.
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Тематическая фотозона.
Время проведения: с 13:00 до 16:00.
Вход свободный.
Присоединяйтесь к празднованию вместе с нами, окунитесь в атмосферу радости и гордости за нашу прекрасную Россию! Добро пожаловать в парк аттракционов «Юность» 12 июня!
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