12 июня, в День России, парк аттракционов «Юность» приглашает всех на праздник!

Программа праздника обещает подарить вам массу положительных эмоций и ярких впечатлений:

  • Торжественный концерт, посвященный любви к Родине, выступления творческих коллективов.

  • Аквагрим для детей и взрослых, чтобы преобразиться и подчеркнуть праздничное настроение.

  • Семейные развлечения и интерактивные площадки.

  • Веселые конкурсы для детей и взрослых.

  • Тематическая фотозона.


Время проведения: с 13:00 до 16:00.

Вход свободный.

Присоединяйтесь к празднованию вместе с нами, окунитесь в атмосферу радости и гордости за нашу прекрасную Россию! Добро пожаловать в парк аттракционов «Юность» 12 июня!

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Справка

Юность Парк аттракционов, крытый каток

г. Калининград, ул. Тельмана, 3
+7 981 456 76 75
+7 (4012) 97 33 44
park-unost.ru
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