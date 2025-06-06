«МегаФон» ускорил мобильный интернет в самом густонаселённом районе области

«МегаФон» завершил масштабную модернизацию и рефарминг сети в Гурьевском округе. Инженеры оператора меньше чем за полгода усовершенствовали несколько десятков базовых станций и внедрили новые технологии, что позволило увеличить скорость скачивания на 30%.

Инженеры оператора провели рефарминг частот на всей территории Гурьевского района. Программа рефарминга или перевода предыдущих поколений сетей в LTE и LTE Advanced позволят без строительства новых базовых станций нарастить скорость передачи данных в смартфонах абонентов. Прирост скоростей могут заметить жители города Гурьевск, поселков Большое Исаково, Воробьево, Дорожное, Заозерье, Ласкино, Луговое, Малое Луговое, Малиновка, Малое Исаково, Невское, Низовье, Ново-Дорожный, Отрадное, Поддубное, Родники, Ушаково, Храброво. 


Также в работе оборудования применятся уникальная технология Dynamic Spectrum Sharing (DSS), позволяющая динамически распределять ресурсы между сетями 3G и 4G в зависимости от нагрузки. Если в одной сети она растёт, то базовая станция автоматически начинает использовать частоты другой. Благодаря такому подходу удалось не только ускорить передачу данных, но и сохранить стабильность голосовой связи.

«Гурьевский муниципальный округ — самый густонаселённый район Калининградской области. Местные жители активно пользуются мобильным интернетом: в первом квартале 2025 года объём пакетного трафика вырос на 10% относительно того же месяца прошлого года. Чтобы наши абоненты не ощущали нагрузку на сеть, мы в сжатые сроки провели модернизацию сети в районе. Мы также ведем работы по рефармингу на территории всей области, в скором времени они также будут завершены», — отметил директор «МегаФона» в Калининградской области Сергей Лихобабин.

Жители небольших деревень и сел по достоинству оценили улучшения мобильной сети. Самым «качающим» населённым пунктом стал поселок Малое Луговое, здесь за 5 месяцев абоненты израсходовали более 287 Тб, что равносильно просмотру 8 миллионов фильмов в HD-качестве.

Справка

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kaliningrad.megafon.ru

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