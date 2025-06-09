Приглашаем на Праздник хлеба и молока!

Традиционное городское торжество — Праздник хлеба и молока — пройдёт в воскресенье, 15 июня, в Центральном парке культуры и отдыха.
Это событие для всей семьи, где каждый найдет что-то интересное.
Хедлайнер праздника — группа Hi-Fi!
Программа:
12:00 — Торжественное открытие: яркий парад с барабанщицами, ходулистами и духовым оркестром
Главная сцена:
12:30 — фольклорный ансамбль «Русская песня» — народные мелодии и задорные плясовые композиции
13:20 — ARMAN — популярный певец с хитами и мощной энергетикой
14:20 — группа «СВОИ» — любимые песни «Любэ» в живом исполнении
15:20 — Hitman Band — музыкальный духовой коллектив
16:20 — Konig Tribute Band исполнят каверы на лучшие рок-хиты
18:00 — группа Hi-Fi со знакомыми и любимыми песнями
Камерная сцена (у памятника Барону Мюнхаузену):
12:30 — 13:00 — Духовой ансамбль Dixieland Band
13:00 — 14:00 — Саксофонист Алексей Баженов
14:00 — 15:00 — Театрализованное представление от актеров «Театра кукол»
15:00 — 16:00 — Аккордеонист Василий Суворов
16:00 — 16:45 — Дуэт Дианы Крымовой и Давида Карапетяна
В течение всего дня:
— «Шоу с поваром» от компании «Залесский фермер» — в 13:00, 14:00, 16:00 и 17:00
— «Школа «Юный пекарь» от компании «Русский хлеб» — с 12:00 до 18:00
— «VR-зона» от «Залесского фермера» — с 12:00 до 18:00
— Интерактивный шатер «За Хлеб!» от компании «Русский хлеб» — с 12:00 до 18:00
— Ярмарочные ряды с продукцией местных компаний и фудкорт
А также аквагрим, ходулисты, мимы и фигурные воздушные шары.
Ждём вас в воскресенье, 15 июня, в Центральном парке культуры и отдыха.
Вход свободный!
Подробности в группах праздника:
https://vk.com/prazdnikhlebaimoloka2025
t.me/prazdnikhlebaimoloka
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